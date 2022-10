Johan Mojica lo reveló: ¿qué tan cerca estuvo de ser blaugrana?

¿Impensado? Es lo que se contempla cada vez que suena el interés del Barcelona por jugadores colombianos. Y es que la situación de defensores colombianos en las filas de los catalanes no fue como se esperaba. Ni Jeison Murillo, ni Yerry Mina contaron con la suerte ni tampoco con los minutos y la regularidad para mantenerse en el equipo.

Sin embargo, es una realidad que cada vez más el balompié colombiano viene tomando un buen nombre en el mundo, al igual que el futuro de los representantes de Colombia repartidos en el fútbol de Europa. Por esta razón, en el mercado de fichajes sonó exhaustivamente que Johan Mojica era pretendido por Xavi Hernández y el FC Barcelona como el nuevo lateral izquierdo compitiendo con Alejandro Baldé y Jordi Alba.



Evidentemente, la noticia llamó la atención, pues a cualquiera lo motiva que un equipo como el FC Barcelona se esté fijando en jugadores colombianos. La realidad es que Johan Mojica tuvo una excelente temporada en el Elche, tanto que fue elegido uno de los laterales izquierdos más influyentes en Europa. Su gran momento puso su nombre en el interés de los blaugranas, y él mismo comentó que sí estuvo cerca.



En conversación con el VBar de Caracol, Johan Mojica reveló lo cerca que estuvo del Barcelona, “siempre salen equipos interesados. Otra cosa es que salga a nivel público y que sea confirmado, pero siempre durante los mercados de fichajes hubo varias cosas. Entre esas estaba el Barcelona. En Villarreal estoy muy feliz, pero el Barcelona sí tenía el interés”.



Además, mantuvo que su nombre estuvo puesto en las opciones del Barcelona, pero se decantaron por otro jugador que podía llegar de una manera más fácil, “eso ya depende de muchos parámetros. Al final llegó Marcos Alonso ahí. Yo, como futbolista, lo único que depende de mí es jugar bien y lo hice. Luego vienen otras cosas en la negociación entre clubes que uno no conoce. Alonso también es un jugador de altísimo nivel. No sé cuál fue el motivo concreto”.



A pocos días de que culminara el mercado de fichajes veraniego, Johan Mojica llegó al Villarreal. Con Unai Emery como su estratega, no ha contado con la suerte deseada por lo menos, en LaLiga, relegado al banquillo. Pero curiosamente, sí se ha venido desempeñando como inicialista en la Uefa Conference League. Tal vez la opción del ‘Submarino Amarillo’ era mejor, pues en el Barcelona de pronto no tendría presencias por la explosión de Alejandro Baldé.