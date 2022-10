Johan Carbonero, con miras a la Selección: busca llamado de Lorenzo

Johan Carbonero es uno de los colombianos que viene destacándose, en el desarrollo de la Liga de Argentina. Su paso a Racing es muestra de ello, donde ha mostrado su nivel y potencial con goles y juego colectivo.



El actual jugador de Racing habló con el programa de El Vbar de Caracol Radio, sobre su presente en el club, la relación con Edwin Cardona y un eventual llamado de la Selección Colombia.



Llegada a Racing y aprendizaje con Gago: la etapa en lo personal bien, en lo deportivo aprendo mucho de lo que es un club grande, que quiere pelear arriba. La presión del día a día, lo estoy disfrutando de la mejor forma. Voy conociendo a Gago y aprendiéndole, como jugador y ahora cómo técnico le he aprendido varias cosas. Ayer se nos fue un partido, pero estamos en lucha.



Charlas con entrenadores de Selección: anteayer me habló el profe Arturo, con él desde que me llevó al Sub 20 siempre hemos tenido buena relación. Me preguntó cómo me estaba yendo y or el partido contra Unión y Rosario. Me dijo que continuara así, que pronto llegaría la oportunidad. Con la última convocatoria vi a Sinisterra, Carrascal y Cuesta, que ya están ahí. Sigo trabajando de esta forma para que se dé la oportunidad.

Se está trabajando para que me den la oportunidad y cuando llegue, no soltarla.



Adaptación en Argentina y pedido en Racing: en Gimnasia no fue fácil. En Argentina los partidos son duros, me logré adaptar, me dieron opciones de mostrarme. Eso llevó a que Racing me comprara, me ha costado la adaptación, es club grande. De a poco entro en la sintonía del equipo y mostrando mi habilidad, marcar y asistir. Me voy soltando de a poco.



Me piden intensidad y proponer, eso lo caracteriza a él.



Relación y momento con Edwin Cardona en Racing: es un jugador que todos saben es un crack, yo lo veo bien. Todos los días va a entrenar, va al gimnasio. Fue de los que me acogió en Racing, me ha dado consejos. Esperemos que en los otros partidos le den la oportunidad y está jugando bien.



Situación con Once Caldas: todo está bien. Ellos tienen un porcentaje y yo también, Racing tiene el otro. En eso todo está claro.