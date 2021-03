¿Lo comparan con Messi? Johan responde que 'Carbonero es uno solo'

Johan Carbonero, volante colombiano de 21 años que fichó en 2020 con Gimnasia, da de qué hablar en el fútbol argentino gracias a su desequilibrio, velocidad y también aporte a la hora de hacer goles. Si no los hace él, los asiste. Este lunes lo hizo en el empate (1-1) frente a Huracán, que contó con la titularidad de José David Moya.



Carbonero, quien fue inicialista junto al también colombiano Harrinson Mancilla, respondió a una curiosa pregunta en TNT Sports Argentina sobre la supuesta comparación con Leo Messi, ¿qué dijo el colombiano?...

El periodista le dijo a Johan: "sabes que en La Plata ya están maravillados con vos y te han comparado con un grande. Imagino que te ha llegado". El colombiano respondió con una sonrisa: "si, por ahí he escuchado, pero no le doy bola. Messi es uno solo, y Carbonero es uno solo".



Hay distintas reacciones en redes por su respuesta; unos aficionados le piden humildad y otros le celebran el hecho de no fijarse en ese tipo de comparaciones y querer hacer su propio nombre. Lo cierto es que con comparaciones o no, el colombiano da de qué hablar cada vez que sale a la cancha. Viene de marcar en el 5-0 por Copa Argentina y de hacerlo por Liga frente a Tucumán.