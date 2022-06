Johan Carbonero, foco de líos en Argentina: llegada polémica a Racing

En vísperas de un enfrentamiento liguero por la cuarta fecha de la Liga Argentina en el que se enfrentarán los dos clubes en cuestión por Johan Carbonero, Gimnasia y Esgrima de la Plata vs Racing Club de Avellaneda, hay versiones que parecen condicionar la oficialización de la venta del jugador a la ‘Academia’.

Johan Carbonero aterrizó en las instalaciones del Racing en donde pasó satisfactoriamente el examen médico, y además, dio sus primeras palabras como jugador de la ‘Academia’. Dijo, ‘hoy por hoy es un club que juega muy bien a la pelota, es un club grande y he visto que han pasado varios colombianos por aquí y espero a mí también me vaya bien’, agregó, ‘voy a ofrecer lo que siempre doy a lo largo de mi carrera que es, mucha entrega, desplegar mi talento, rapidez, goles y asistencias’.

Hablar de los colombianos en los últimos años en Argentina sería tocar penas y vergüenzas que no sirven como ejemplo para jóvenes, pues Sebastián Villa abrió el telón con los distintos casos de abuso sexual y la golpiza que le propinó a su expareja, Daniela Cortés. Johan Carbonero también ha estado investigado por abuso sexual, que como ha sido la suerte para los cafeteros, no causó ningún revuelo en su fichaje a Racing.

De acuerdo con el Diario Olé, el caso legal que rodea a Johan Carbonero no fue un obstáculo para darse su llegada a Racing, pues el departamento de legales del club estudió el expediente y le dieron vía libre a la dirigencia para acelerar la contratación, ‘se decidió que por unanimidad que el proceso no era impedimento y rige el principio de inocencia que conserva’.

Esto como punto de partida para los problemas legales que tiene el colombiano, pero que de igual manera no parecen afectar la reputación del club y seguramente, será defendido por sus buenas actuaciones como es el caso de Sebastián Villa en Boca Juniors blindado por Juan Román Riquelme y los aficionados.

Seguido al tema legal, el problema que rebasó los ánimos dentro de Gimnasia y Esgrima de la Plata es que no tenían absoluta idea de que Johan Carbonero había ido a pasar los exámenes médicos cuando el ‘Lobo’ todavía no había dado esa autorización y tampoco ha habido una confirmación de las partes por la salida de Gimnasia y vinculación oficial a Racing. Ni platenses ni avellanedenses han decretado nada al respecto.

El presidente de Gimnasia y Esgrima de la Plata, Gabriel Pellegrino mantuvo que la operación financiera de Racing de 3,5 millones de dólares por el 75% de sus derechos deportivos no se ha concretado, algo que colmó al club por la actuación rebelde de Johan Carbonero en irse sin ninguna autorización alguna para presentar los exámenes médicos satisfactorios con Racing Club de Avellaneda.

Posteriormente, el presidente Gabriel Pellegrino confirmó en el programa Azul Gimnasia que recuperará 700,000 dólares que pagaron en Gimnasia y Esgrima de la Plata por el jugador al Once Caldas. Se rescindirá el contrato de Johan Carbonero y Racing lo comprará directamente al Once Caldas.

En un video en el que grabaron a Gabriel Pellegrino, el presidente quedó en completa confusión cuando le preguntan por los chequeos médicos del colombiano con Racing, perplejo quedó y dio su respuesta. ‘Mirá, no tiene permiso de parte nuestra para hacer la revisión médica. Si la está haciendo, será cuestión particular, pero de nuestra parte no tiene permiso’.

#GELP Gabriel Pellegrino le dijo a @BarbettiJulian que Carbonero no tenía la autorización de #Gimnasia 🐺 para hacerse la revisión médica en #Racing... 👇 pic.twitter.com/bWg5l64c3K — Fer Pujol 🤞🎙️ (@pujolfernando) June 18, 2022

Su situación legal parecía un impedimento para llegar al onceno dirigido por Fernando Gago, pero el mismo club de Avellaneda manifestó que no había ningún problema por el principio de inocencia, sin embargo, no parece estar muy definido que el jugador esté librado de problemas por ‘acoso y tentativa de abuso sexual’ a la recepcionista de un hotel. Carbonero deberá atravesar un juicio oral por la denuncia interpuesta desde el 6 de noviembre del 2020.

De acuerdo con la denunciante, Johan Carbonero la hizo vivir situaciones incómodas. Carbonero le pidió una cita, ella se negó, y posteriormente, sin camisa, la forzó a entrar a su habitación jalándola del brazo. Gimnasia y Esgrima de la Plata nunca se manifestó sobre el caso y todo continuó común y corriente.

La llegada de Johan Carbonero a Racing tampoco fue del gusto de la agrupación Racing Feminista quienes comentaron, ‘nos oponemos a la contratación de Johan Carbonero, así como de cualquier profesional que se encuentre procesado por violencia de género. Esta acción iría en contra de los compromisos asumidos por la comisión directiva y contra el espíritu de nuestra institución’.