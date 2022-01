Gimnasia sí quiere a Johan Carbonero: lío con Once Caldas

Johan Carbonero fue uno de los jugadores más destacados en Argentina, además, de ser de los predilectos en Gimnasia de La Plata. El cuadro argentino le comunicó al Once Caldas, dueño de su pase, que ejercerá la opción de compra para quedarse con gran parte de los derechos deportivos del extremo tricolor.



Sin embargo, el negocio entre ambas partes se estaría complicando, teniendo en cuenta los plazos que tienen de pago y las pretensiones del cuadro colombiano. De acuerdo a información del portal argentino Cielo Sports, el negocio estaría rondando los 2.2 millones de dólares, pero los manizaleños afirman no haber recibido el pago.



En ese orden de ideas, el extremo era esperado para reportarse con el cuadro de Diego Corredor. Sin embargo, desde Argentina afirman que el pago ya fue realizado, por lo que deberán esperar unas horas “desde Once Caldas se comunicaron con Gimnasia para ver cómo apostillaba el contrato para mandarlo apostillado, a lo que desde el Lobo respondieron con uno a modo de ejemplo y modelo. Una vez que se reciba el contrato lo cual tendrá lugar en las próximas horas, Gimnasia podrá sacar el pago con el dinero que ya tiene depositado a la espera de poder ser transferido”.



Cabe destacar que el pago entre ambas partes está pactado a cuatro cuotas, por lo que el Once Caldas rechazó, exigiendo un solo pago para que la operación no sufriera mayor gravedad. Carbonero es esperado en los próximos días en La Plata, para integrarse a trabajos.