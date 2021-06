De brillar con Gimnasia a recibir crítica e insultos por culpa de Boca

Se armó una gran polémica en territorio argentino por cuenta de un futbolista colombiano que viene rompiéndola con Gimnasia y Esgrima La Plata , pero que tuvo un “grave” descuido en sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instgaram, el joven Johan Carbonero decidió publicar un par de historias mostrando sus rutinas de entrenamiento en Colombia, lugar en el que vive sus vacaciones. Hasta ahí, todo normal.



El problema llegó por la prenda que tenía puesta. Siendo jugador de Gimnasia, el ex Once Caldas no tuvo ningún inconveniente en usar una camiseta de Boca Juniors para sus ejercicios.



Siendo un futbolista extranjero no le ve gran cosa a dicho detalle, pero al sur del continente lo acabaron en críticas. “La publicación con la azul y oro generó bronca en los hinchas y malestar en la dirigencia del club”, escribieron en el diario ‘Olé’.