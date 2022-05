¿Otro que cambia fútbol por negocios? Nueva faceta de Johan Arango

Negocios son negocios. Y eso incluye al fútbol. Si llega un punto en que cuesta más levantarse a entrenar que sentarse a contar billetes, muchos abandonan sin más. El talento no siempre es suficiente para construir una profesión.

Muchos futbolistas aprovechan sus días de gloria deportiva para crear las bases de una carrera distinta, un retiro con comodidad para su edad adulta. Y está perfecto. Otros anticipan ese plan y, aún teniendo cómo seguir activos en el balompié, dan un paso al costado por los negocios.



Ese parece ser el rumbo de Johan Arango, quien renunció a Jaguares alegando razones personales, para dedicarse al que sería un nuevo y lucrativo oficio, con alcance internacional.



El futbolista (hasta que no haga oficial que pas al rango de ex) no tiene equipo pero sí está muy ocupado: se trata de una firma llamada Sky Team Valle, que da capacitaciones y cursos para ingresar en el negocio del 'trading', una modalidad de transferencias bursátiles que busca invertir en activos financieros de distinta índole para lograr gran rentabilidad, corriendo riesgos altos para tener éxito.



En esta nueva faceta, Arango está viajando permanentemente a Miami, donde consigue contactos para su nuevo negocio. Así se vio recientemente, rodeado de amigos:



Yo quiero ser Johan Arango de grande

Por ahora se encontraría en Cali, según su última publicación. Sin saber si piensa regresar al fútbol, al parecer ya ha encontrado otra ocupación. Su caso es similar al de Freddy Guarín, quien tras su salida de Millonarios se dedicó a inversiones que pasan por el sector inmobiliaria y hasta el cuidado personal.