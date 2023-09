Solís tras su debut con Girona: ‘Ha sido todo muy positivo’

Jhon Solís vio sus primeros minutos con Girona en el triunfo ante Villarreal por Liga Española. El colombiano jugó unos minutos, pero quedará en la memoria del jugador como su primer minuto en Europa.



El volante, 24 horas después del debut, dejó sus sensaciones del mismo y también se refirió a la actualidad de su club que es líder de la Liga Española por encima de Barcelona y Real Madrid.

“Este equipo siempre trata de ir por más. Después de la séptima fecha no es casualidad que el equipo esté por encima del Real Madrid y el Barcelona. Todo es de trabajo y se encamina eso al diario. También aprender y estar atento a cuando me toque porque aquí los partidos son muy intensos. Siempre debo estar pendiente para ganar minutos y un espacio que es lo más importante”, mencionó en diálogo con Caracol Radio.



Sobre su estreno en Girona mencionó: “Ha sido todo muy positivo, muy poco tiempo para la adaptación que es difícil pero ya es como lo tomes. Tuve la oportunidad de jugar unos minutos con Villarreal que me hace mucha ilusión debutar. De cara a lo que viene siempre es bueno estar anímicamente. Este es un gran equipo y esperemos seguir por esta senda”.



Por su parte, habló de lo que le ha dicho el cuerpo técnico de Girona para mejorar: “El profe y el Staff me dejaron claro que saben lo que soy y que me gusta ir hacia adelante, tomar responsabilidades. Han recalcado mucho el inicio de juego, que sea el primer pase, lo que hace el volante 6, a mí me gusta más de 8, pero me han recalcado eso. Ese es el gran reto para ellos, volverme iniciador de juego, y es muy positivo porque eso suma a mi repertorio, porque lo otro es algo que me sale muy natural. Eso a diferencia de lo que hacía en Nacional que era doble pivote y aquí quieren que sea un 6″.



Además, habló que la meta es consolidarse en Europa y ser llamado a Selección: La idea es demostrar y trabajar, ya vendrán cosas como Selección, partiendo desde el trabajo y asumir responsabilidades. Hay jugadores jóvenes en el mundo que hacen cosas grandes y ¿por qué un joven colombiano no?”.



Finalmente, comentó su salida de Nacional: “Amo la institución, era muy feliz con el equipo. Pero mi trabajo hizo que llegara una oportunidad única. Que vengan por ti de Europa a los 18 años es algo muy difícil de decir que no. Quedé en buenos términos con la gente de la institución. Es una oportunidad que hay que agarrar para crecer y seguir avanzando si uno quiere una carrera prometedora”.