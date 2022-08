Jhon Lucumí se destapa en Italia: su visión del fútbol colombiano

Ya son cuatro años por fuera del fútbol profesional colombiano del defensor central, Jhon Janer Lucumí que inició su carrera deportiva en el Deportivo Cali en 2015. Tres años como azucarero sumando 54 partidos en la liga colombiana. A partir de ese momento, saltó para el Genk de Bélgica donde se consolidó como un gran zaguero, y empezó a ganarse un puesto en la Selección Colombia.

Jhon Janer Lucumí desde que aterrizó en Europa no llegó solo y consolidó una gran zaga defensiva del conjunto belga. El Genk contaba con dos centrales colombianos con Lucumí y Carlos Cuesta, además del lateral derecho, Daniel Muñoz. Cuatro temporadas en el club de Bélgica disputando la Jupiler Pro League, que de hecho, la ganó en 2019, también levantó la Supercopa local y la Copa nacional.



En el verano del 2022, Jhon Janer Lucumí cambió de aires. Apareció el interés de la Serie A con una oferta importante del Bologna, y el defensor no se lo pensó dos veces cuando aceptó a los boloñeses y puso punto final a su experiencia en el Genk. Ya debutó en Italia en lo que fue la derrota 2-0 ante el Milan. Lucumí habló con el VBar de Caracol, donde no solo dedicó palabras a su consolidación como defensor en una liga que se tienta por colombianos, sino que también envió un mensaje al fútbol profesional colombiano en busca de que mejore su nivel.



Sobre su experiencia en Italia y lo que está viviendo, mantuvo que es una nación muy abierta a recibirlos, no en vano, “los defensores colombianos somos muy queridos en el mundo por la técnica y la destreza. En Italia se aprende mucho tácticamente, por eso aquí han estado Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes y Cristian Zapata”.



Contó cómo ha llevado su arribo en Bologna, “me sentí emocionado, feliz. Uno trabaja para lograr esos momentos del fútbol. No se dio el resultado, pero sí en lo futbolístico. Es una liga que me va a ayudar a crecer. Al principio, algo de nervios por el rival, pero ya después estaba confiado. Cometimos errores importantes que no nos llevaron a tener un mejor resultado. Me he sentido acogido por el equipo en esta adaptación”.



Habló sobre su experiencia en Europa con el Genk de Bélgica que le abrió las puertas, “tal vez, hay diferencias en el tema táctico. En juego y físicamente, no hubo mucha diferencia. Jugar en Bélgica me ayudó a estar mejor físicamente y a enfrentarme a delanteros grandes y fuertes. Acá son muy minuciosos en lo táctico, se trabaja a diario el posicionamiento”.



Jhon Janer Lucumí no ocultó su pasado por el Deportivo Cali y por el balompié de Colombia, y dio claves que para él servirán para mejorar el nivel, “en el fútbol colombiano tenemos delanteros muy rápidos y también hay defensores así. Eso nos forma y nos ayuda a ser atentos y rápidos en los duelos individuales. En el fútbol colombiano no es que estemos atrasados. Tal vez, sí hay de parte de los equipos de meter ritmo y situaciones del VAR que se demoran. Acá se toman decisiones rápidas que ayudan al juego. Si mejoramos en Colombia los árbitros y el VAR, podemos pelear cosas importantes como la Libertadores”.



Finalmente, espera que su estancia en Italia lo vuelva a catapultar a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, “creo que es la idea, lo que quiero y por lo que trabajo cada día. Quiero ganar regularidad, pero eso lo van dando los partidos acá y el rendimiento que tenga. Quiero consolidarme y ayudar a la Selección. En convocatorias pasadas podía ir, pero no tenía la continuidad en el club. Ahora empieza un nuevo ciclo y espero crecer en mi rendimiento personal”.