Jhon Jáder Durán solo necesitó ocho minutos: así enamoró en su debut

Mientras el Sudamericano Sub-20 se disputa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para la Selección Colombia, y mientras no hay un delantero fijo como sí lo era Jhon Jáder Durán para el combinado nacional que pueda anotar en el camino al Mundial de Indonesia, Jhon Jáder está concentrado en Inglaterra esperando la oportunidad de ver más minutos, aunque ya inició su historia con ocho minutos encima.



El Aston Villa enfrentó al Leicester City en el Villa Park. Fueron más los errores en defensa que complicaron a los dirigidos por Unai Emery que, aunque las cosas no estaban sirviendo, prefirió esperar hasta los 82 minutos y darle tiempo a Jhon Jáder Durán de estrenarse a sus 19 años de edad. El delantero colombiano jugó por una banda en donde se destacó más que por el centro.

Ocho minutos es todavía muy poco para dar conclusiones sobre el fichaje de Jhon Jáder Durán, y más en un partido que ya parecía resuelto a favor del Leicester City que logró remontarle al Aston Villa, pero el colombiano ya dejó su huella y enamoró a los aficionados y a la prensa local de la ciudad de Birmingham de donde es el club villano. No fue mucho lo que pudo demostrar en cancha por la escasez de tiempo, pero se le vio incisivo por la banda derecha y creó faltas que pudieron acercar la ilusión de poner un descuento más y acercarse a, por lo menos, el empate.



Ocho minutos fueron más que suficientes para ganarse a la afición del Aston Villa que ahora se ilusionan pensando que Jhon Jáder Durán puede ser esa joya que tanto han buscado. Así como a los hinchas del Villa Park, Durán también logró destacar en la prensa inglesa, especialmente de la ciudad de Birmingham. De hecho, en el medio Birmingham Mail, referenciaron de gran manera el escaso tiempo en el que pudo estar el colombiano en la cancha, "en el minuto 82 de la derrota de Villa ante el Leicester, Durán saltó al césped para debutar en sustitución de Leon Bailey. Mostró un buen cambio de ritmo y algunos buenos toques en su breve cameo".



Jhon Jáder Durán dejó buenas impresiones en los ocho minutos que pudo disputar. El mismo medio continuó diciendo que por su edad, puede ser muy interesante el camino del colombiano, "considerando que era un debut de 19 años en el Premier League es un buen augurio, estoy seguro de que se pondrá en marcha". Pero el Birmingham Mail no fue el único que destacó a Durán.



La afición del Aston Villa también quedó más que satisfecha con lo mostrado en pocos minutos por parte de Jhon Jáder Durán. Los hinchas, pese a la derrota, le dieron un visto bueno a la actitud del ex Envigado y Chicago Fire y manifestaron, "parecía muy animado, no eludió ni se escondió. Es alguien a tener en cuenta y le hará pasar un mal rato a muchas defensas", además, agregaron, "su ritmo y determinación se destacaron" y finalizaron con, "es rápido, fuerte y físico parece que puede ser una joya".