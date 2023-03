¿Tendrá oportunidad? En Inglaterra ya desean a Durán de titular

Jhon Jader Durán ya completará dos meses desde que llegó al Aston Villa proveniente del Chicago Fire de Estados Unidos y pese a que ya debutó con el equipo que dirige el español Unai Emery, el delantero aún no tiene su primera oportunidad en el once inicial. En Inglaterra ven con buenos ojos la titularidad del colombiano para el próximo partido.





El medio de comunicación inglés Birmingham World no dudó en comparar el rendimiento del actual titular del equipo Leon Bailey y pese a que este jugador se desempeña como extremo, no dudan en que podría cederle el lugar al Jhon Jader Durán, quien se ha visto con mejor nivel cuando le ha tocado ingresar.



“Es un jugador que quizás podría desafiar a Bailey a un lugar en el XI inicial es Jhon Duran, quien se unió a The Villans durante la ventana de transferencia de enero. El colombiano puede no ser un extremo como Bailey, pero tal vez podría tomar el lugar como segundo delantero junto a Ollie Watkins, donde a veces se sienta Bailey”, dijo el mencionado medio inglés.



De igual manera, el técnico Unai Emery dejó saber en conferencia de prensa del anterior juego contra West Ham que tratará de darle más minutos a Jhon Jader Durán y que tiene posibilidades de ser titular en cualquier momento.





“Creo que tenemos que empujar para ayudar con Jhon Jader Duran para impactar y anotar. Tuvo dos pequeñas oportunidades y creo que, por supuesto, tengo que usar a mis jugadores en los 90 minutos, tratando de darles a todos las posibilidades para que nos ayuden”, dijo Unai Emery.



Por ahora, Aston Villa tendrá que enfrentar a Bournemouth en la jornada 28 de la Premier League, el próximo sábado 18 de marzo y de momento, habrá que esperar si Emery definitivamente le dará a Durán su primera oportunidad de ser titular para este choque que jugarán en el Villa Park.