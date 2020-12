‘Quiero lograr lo que logré en Colombia’: Duque ilusiona en México

El centrocampista colombiano Jhon Duque afirmó este jueves que el fútbol mexicano ha tomado ventaja sobre las Ligas de Sudamérica y dijo esperar con optimismo la temporada de 2021 para destacar con el San Luis.



"Llego a un fútbol que ha tomado ventaja con respecto a muchos torneos en Sudamérica y estoy convencido de que vamos a pelear posiciones altas en 2021 y vamos a clasificar a la Liguilla", declaró el nuevo refuerzo, que llega procedente de Millonarios.



Duque fue capitán y figura del equipo bogotano, con el que fue campeón de la Liga en 2017 y de la Superliga en 2018.

De 26 años, el exjugador de La Equidad y Fortaleza afirmó que su llegada a México se cumple un deseo de asumir nuevos desafíos. Dijo que el desafío para la próxima temporada es grande debido a que en la última parte de 2020, en el torneo Apertura, el San Luis terminó en la última posición de la fase regular.



"Sé que la última temporada no se obtuvieron buenos resultados, pero vengo a ser parte de ese cambio. Quiero lograr lo que logré en Colombia, pero ahora con San Luis", manifestó.



Se definió como un "buen recuperador de pelota, con buen primer pase" y aunque admitió que no está "tan acostumbrado a llegar al área rival", prometió trabajar para "hacerlo mejor" para su nuevo equipo.



También admitió que ha seguido varios partidos de la Liga mexicana. "He tenido la oportunidad de ver algunos partidos. Es un fútbol técnico e intenso, es muy competitiva la Liga y me gustó. Sé que es complicado llegar a una Liga nueva pero con trabajo y dedicación voy a lograr ganarme un lugar", concluyó.