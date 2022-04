Jhon Córdoba sobre Luis Díaz: ‘hace que todo el mundo vaya hacia él'

Luis Díaz tuvo una noche de ensueño en Anfield ante el Manchester United. Un partido clave por la cima de la Premier League en el que a Díaz le bastó solo cinco minutos para abrir el marcador, participó en el segundo gol en una serie de toques previa a la definición de Mohammed Salah, y asistió a Sadio Mané en el tercer tanto. Su compatriota, Jhon Córdoba, fuente fidedigna para hablar de estrategas alemanes, explicó la adaptación del guajiro con Jürgen Klopp.

En tan solo dos meses, Luis Díaz ha logrado ganarse, no solo a su entrenador, Jürgen Klopp, sino a todos los aficionados ‘Reds’ que lo arroparon desde que llegó y en Anfield ante el United lo aplaudieron una vez salió de la cancha en el minuto 70.

Jhon Córdoba que sin duda alguna es un conocedor del fútbol alemán por su experiencia en el Mainz, Colonia y Hertha Berlín, dijo sobre el guajiro en el programa de ESPN, FShow Colombia, ‘el presente de Luis Díaz es bastante bueno, ver su adaptación tan rápida a una liga tan competitiva como la Premier League. Siempre es bonito ver que se haya adaptado como lo está haciendo’.

El delantero que ahora actúa en el Krasnodar de la liga de Rusia mantuvo que Jürgen Klopp ha sido un factor para el acomodamiento de Luis Díaz en Liverpool y para tener un nivel tan alto como el que está demostrando en Inglaterra, ‘por lo que viví con muchos técnicos alemanes son muy afectivos. Cuando les demuestras, ellos van a muerte contigo. Luis Díaz le está mostrando y tiene la confianza, que es lo más importante para un jugador’.

Desde su experiencia en Alemania, Jhon Córdoba rescató el buen ambiente que se hizo con los estrategas. ‘Una de las cosas que me llevo fue eso, el afecto que tuve con cada técnico que estuve. Sólo uno no tuve feeling, el resto sabe que los latinoamericanos necesitamos de mucho afecto, que somos jugadores que cuando nos dan afecto, sobresalimos. Cuando más acogido me sentí, mejor me fue. Eso es lo que veo con Luis Díaz, es algo que el técnico alemán lo ha aprendido’.

Pese a revolucionar las posiciones en el frente de ataque, por ejemplo con Sadio Mané que se ha tirado más al centro de ataque, Córdoba rescata que todos los compañeros le demuestran mucho cariño en tan poco tiempo.

Concluyó diciendo, ‘lo que más me llama la atención es como lo tratan sus compañeros. Cambiar en diciembre, que son pocos los fichajes, e impactar como lo está haciendo, es de analizar. Desde el momento uno muestra sus condiciones, mostrando sus cualidades, hace que todo el mundo vaya hacia él. Se nota que lo está disfrutando’.