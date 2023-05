Jhon Arias se ilusiona y piensa en junio: 'Selección es mi motivación'

El atacante del Fluminense, Jhon Arias, espera ganarse un puesto en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos con Selección Colombia ante Irak (16 de junio) y Alemania (20 de junio), que serán en Valencia (España) y Gelsenkirchen (Alemania).



En entrevista con Blog Deportivo, de Blu Radio, el jugador que brilla con el 'Flu' aseguró que está motivado pensando en lo que viene con la tricolor. La Eliminatoria Sudamericana se inicia en septiembre y el doblete amistoso de junio será clave para el seleccionador de la tricolor.

"Uno se traza ciertos objetivos. Este año me tiene bastante motivado y contento es la convocatoria para los partidos de junio, con dos rivales importantes y lo que va a ser ese comienzo del camino bonito y expectante de cara a la Eliminatoria", destacó Arias.



Reconoció que "La Selección Colombia está construyendo una buena base, con buenos jugadores y un buen cuerpo técnico. Yo tengo mis objetivos en el club y quiero seguir bien en la liga local y la Libertadores, pero la Selección es mi motivación".



De igual manera, Jhon Arias contó que tiene una buena relación con todos en la Selección y que recientemente recibió felicitaciones por su doblete ante River. "Yo he sido bien recibido en la Selección por el profesor Néstor y el cuerpo técnico. Tenemos buena comunicación y están muy pendientes de mí. Ahí tuve una felicitación en esta ocasión. No hablé con el profe Néstor sino con alguien del cuerpo técnico".



Arias dice estar pasando por un "buen momento en mi carrera" y no solo piensa en resultados individuales sino también colectivos. Quiere ganar en Brasil y Sudamérica. "Con German (Cano) se vienen haciendo cosas estupendas acá. Estoy contento por lo que estamos viviendo, es algo que me pone feliz. Está atravesando una buena fase y estoy contribuyendo con eso. Cada uno está haciendo su labor y el colectivo se está beneficiando".



Finalmente, el ex-Santa Fe se mostró satisfecho por estar dejando en alto el nombre de Colombia. "Es motivo de orgullo que al convertirse en un embajador de la bandera se respete al jugador colombiano, que se ve con admiración. Estoy contento por esa responsabilidad que asumí cuando llegué acá".