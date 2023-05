Unos jubilan a James y Falcao y él les dice ídolos: sueño de Selección

La Selección Colombia de mayores se acerca a su próxima convocatoria para la última fecha FIFA antes de las eliminatorias al Mundial de 2026. Y entre los que cada día son más habituales en esos listados está Jhon Arias, el extremo sensación de Brasil con Fluminense y una pieza clave para Néstor Lorenzo.

Sin Luis Díaz era claro el puesto de extremo por izquierda, pero con el guajiro sano, él sabe que hay que ofrecerse como alternativa.



"He tenido la oportunidad de actuar en varias zonas del frente de ataque. Esto es un tema que ya he hablado con él, y me ha dicho que favorece mucho al equipo esa posibilidad de tener un jugador que se pueda adaptar a diferentes tareas en un partido”, contó en charla con As.



Mientras algunos piensan en retirar a James y Falcao, para Arias es un sueño tenerlos al lado: "realmente desde la primera convocatoria tuve la oportunidad de tener un acercamiento con ambos. James se ha portado muy bien conmigo, Falcao me recibió muy bien y los dos me han dado mucha confianza, me han hecho saber que soy parte de la Selección también”, contó.



“Si te sientas a mirar la Selección y el cuerpo técnico que tenemos ahorita es motivo para ilusionarse, creo que da seguridad los resultados recientes, creo que contamos con jugadores realmente de mucha calidad, ojalá que podamos ratificar las expectativas y que podamos estar a la altura de lo que será la Eliminatoria”, explicó Arias, una pieza de la renovación que no siente que tenga que reñir con los históricos.