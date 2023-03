Jhon Arias y su lado más estelar: gesto aplaudido en Fluminense

El delantero colombiano Jhon Arias vive un gran momento futbolístico en el fútbol de Brasil gracias a sus goles y asistencias constantes con Fluminense, permitiéndole ser una de las grandes figuras de su equipo.

De igual manera, Arias no solamente es gol puro, sino también es estrella por sus obras sociales que lo dejan bien parado en cuanto a la humanidad que posee tras un enorme gesto que fue aplaudido por todo Fluminense.



En el más reciente partido de Fluminense contra Flamengo, el delantero logró hacer una asistencia en el 2-1 de su equipo, pero también antes de iniciar el encuentro le cumplió el sueño a un niño al salir con él en los actos protocolarios y en medio de la salida, el colombiano le envió un enorme saludo a la mamá del menor que pasa por una grave enfermedad y estaba en el estadio viendo el partido.





“Hace unos días mi novia me contó una linda historia de una madre que está librando la batalla más importante de su vida por ella y su hijo, una historia que nos marcó mucho y que nos deja grandes lecciones para la vida”, dijo Jhon Arias a través de sus redes sociales.

A poucos dias minha namorada me contou uma linda história de uma mãe que está travando a batalha mais importante de sua vida por ela e seu filho, história que nós marcou muito, é que nós deixa grandes lições para a vida pic.twitter.com/RaJ72vtOsu — Jhon Arias (@jhonariasa) March 9, 2023



De igual manera, la cuenta oficial de Fluminense también elogió el gesto de Jhon Arias y envió un grato mensaje hacia el colombiano que decía: “cuando pensé que era imposible amar más a Jhon Arias”.



Quando eu achei que era impossível amar mais o @jhonariasa https://t.co/5llWN2T1dy — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 9, 2023



Por ahora, Jhon Arias seguirá manteniendo su gran nivel con Fluminense y buscará ser llamado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo para ser parte del proceso al Mundial 2026.