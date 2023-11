Arias, el infiltrado: avisa a Brasil contra Colombia y revela futuro

Jhon Arias es razón de felicidad y de preocupación: acaba de coronarse campeón de Copa Libertadores con Fluminense pero será baja justamente en el partido de la Selección Colombia contra Brasil, el 16 de noviembre por Eliminatorias, por acumulación de tarjetas amarillas.

Se puede decir que es una especie de infiltrado de Colombia en el trabajo del rival, pues su entrenador en Flu, Fernando Diniz, es también el DT del pentacampeón, que tiene al equipo nacional 'de hijo'.



“Bromeo mucho con él, le digo que en Barranquilla será muy difícil que pueda hacer lo que a él le gusta, siento que Colombia es un gran local, tenemos grandes jugadores. A él le gusta proponer, llevar el control del juego y nosotros tenemos que tener la postura de ser el equipo mandante, hacer sentir la localía en Barranquilla”, contó en charla con ESPN.



Sabiendo que no jugará en Barranquilla, piensa en Paraguay y despeja dudas sobre la llamada improvisación que es usarlo como interior y no por la derecha, como brilla en Fluminense: “Siento que he logrado asimilar la idea del profe, en la Selección intentamos tener el control del partido, el control de la pelota, tratamos de proponer y generar, la idea del profe me gusta, me siento cómodo y vamos en la construcción de un proyecto que es largo, vamos por buen camino”, dijo.



“La Selección tiene grandes delanteros y grandes nombres de la mitad hacia adelante, me ha gustado compartir con delanteros como Borré, Casierra, Córdoba, como para hablar de los que están ahora convocados, a uno se le facilita mucho estar rodeado de grandes delanteros”, añadió, aludiendo a su posible reemplazo. Para él es claro que el trabajo es del equipo, no de un solo jugador, y por eso espera rodear mejor a Díaz pero sin recargarle obligaciones.



¿Y su futuro cuando rondan posibles ofertas de Inglaterra y Francia y otros después de su gran campaña en Libertadores? “Quiero terminar bien el año y a fin de año mirar que es lo mejor para mí y para el club (...) Estoy tranquilo, hay rumores y también hay propuestas que sí han llegado al club, ahorita estoy concentrado en la Selección y en el club, ya llegará el momento de tomar decisiones”, dijo.