Jesús Ferreira convocado para jornada de Eliminatoria en noviembre

The positional breakdown of the #USMNT’s 25-player November #WCQ roster.



El plantel de 25 jugadores de #USMNT por posición para los partidos de eliminatorias de #WCQ en noviembre.



READ MORE: https://t.co/amqUIwk6HG

LEE MAS: https://t.co/HplhGitjMH #OnlyForward #SoloPalante pic.twitter.com/Ih2dIyYojM