¿Otro cambio de equipo para Jeison Murillo? Sí, pero a viejo conocido

Jeison Murillo se recupera de una lesión muscular que lo marginó en el Celta de Vigo, justo cuando terminaba su muy buena temporada en la Liga de España.

No puede estar en la Selección Colombia en las Eliminatorias a Catar 2022, siendo un habitual, pero todavía guarda una última ilusión de la Copa América.



Lo cierto es que mientras se recupera, en España deciden cuál será su futuro, pues estuvo a préstamo en su actual club y, aunque lo quieren mantener, sus cifras, cercanas a los 15 millones de euros, son muy altas para un club con presupuesto limitado.



Por eso, según la versión de Cope Valencia, el exequipo del colombiano ha levantado nuevamente la mano por él, después de haberlo traspasado a Sampdoria por 13 millones de euros. Se dice que los italianos todavía no cancelan la totalidad de esa transferencia y eso haría que Valencia pueda negociar una buena tarifa.



Dice el medio que a Murillo le vendría bien la revancha, tras una salida en términos que no fueron los ideales, y que tiene casa en la ciudad y una decisión firme de no moverse de España con su familia.



Si las piezas se acomodan, podríamos ver a Murillo nuevamente vestido de blanco y en un equipo con protagonismo y grandes aspiraciones, justo lo que más convendría a una Selección Colombia.