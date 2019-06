Incertidumbre con Jeison Murillo: terminó su contrato con Barcelona

Jeison Murillo finalizó su contrato de préstamo con Barcelona este domingo. El defensor tuvo un pésimo paso por el club azulgrana y no logró tener casi minutos en el conjunto español, pues solamente jugó cuatro partidos.

El pase pertenece a Valencia, que sigue con contrato del jugador. Sin embargo, en España se menciona que el defensor colombiano no tiene cupo en el club y que saldría nuevamente.



Sigue la incertidumbre porque no se conoce hasta el momento a equipos interesados en hacerse con los servicios del zaguero. Sin embargo, en España se menciona que sí o sí saldría de Valencia.



Ahora, con su contrato finalizado en Barcelona, el defensor debe volver a su club para definir su futuro.



Kevin-Prince Botean, Thomas Vérmele y Douglas Pereira finalizan contratos de larga duración. Igual, los cuatro jugadores no lograron convencer para lograr un cupo en el equipo y también saldrán de Barcelona.