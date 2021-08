¡Se salió con la suya! Jeison Murillo presionó y logró el final soñado

Jeison Murillo quiere vivir en España. Siente que ese es su lugar el mundo, más allá de que su contrato lo amarre a Italia. Ahora se puede decir que ha logrado su propósito.

El colombiano está en ese país para cerrar la que será su tercera cesión desde Sampdoria a Celta de Vigo, según informó 'El Desmarque'.



El medio adjunta la foto del defensor llegando a la ciudad, donde ha permanecido su familia desde hace varias semanas, a la espera de la noticia que está cerca de confirmarse oficialmente.





Murillo cuenta como refuerzo final para el equipo de Coudet, que sintió que lo perdía cuando fue obligado a hacer la pretemporada en Sampdoria y no llegó a ser tenido en cuenta. Ese era, como dice la fuente, el escenario ideal: no contar, no tener ofertas por sus servicios y tener una ficha muy alta para un suplente.



Junto al vallecaucano llegaron Matías Dituro, Javi Galán, Franco Cervi y Thiago Galhardo, con lo cual cierra el club su periodo de fichajes.