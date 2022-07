Jeison Murillo tendría nuevo movimiento en el fútbol europeo

No es claro el futuro de Jeison Murillo. El defensor colombiano no se ha podido consolidar en los clubes en los que ha jugado en Europa. En los últimos años pasó por Valencia, FC Barcelona, Sampdoria y Celta de Vigo, pero no ha logrado continuidad.



El jugador terminó su préstamo en Celta y regresó a la Sampdoria, club italiano que es dueño de sus derechos deportivos; pero la ‘Samp’ está dispuesto a desprenderse del zaguero cafetero, pues no es prioridad para la temporada 2022/2023.



Así, el Trabzonspor, club de Turquía, estaría interesado en contar con los servicios de Murillo para la presente campaña. A Jeison se le reconoce en Europa por su rendimiento cuando juega, pero se sabe que no ha podido ser constante.



Además, en Turquía recuerdan que un grande como el Galatasaray lo buscó en su momento, así que Jeison Murillo es valorado en ese país. Así, el Trabzonspor buscaría una cesión por el zaguero, de 30 años.