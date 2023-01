Prensa italiana 'destruye' a Jeison Murillo en Copa: 'Desastroso'

Jeison Murillo volvió a ser protagonista en Italia, pero nuevamente, como ha sido costumbre últimamente, su rendimiento dentro de la cancha no fue para nada positivo. En partido válido por la Coppa nacional entre la Fiorentina y la Sampdoria, el defensor caleño se vio envuelto en difíciles situaciones desde el arranque del partido cuando Dejan Stankovic lo alineó como titular y disputó los 90 minutos del compromiso.



Desde que Jeison Murillo regresó a Italia procedente de España, el defensor colombiano solo ha disputado 13 encuentros con la Sampdoria y espera volver a figurar para ser una carta ideal de Néstor Lorenzo. Sin embargo, con participaciones como la que tuvo en Coppa Italia que fue muy criticada por los medios nacionales, será muy complicado lograrlo.

La Sampdoria visitó a la Fiorentina con ánimos de clasificar a los cuartos de final, pero no fue tampoco el mejor encuentro brindado por los dirigidos por Dejan Stankovic. Así quedó eliminado el conjunto de Jeison Murillo que le depositaron la confianza para liderar la defensa y no pudo evitar el gol a los 25 minutos de Antonio Barák, único tanto con el que se definió el compromiso en los 90 minutos.



Sin embargo, todas las miradas se dirigieron a Jeison Murillo y su pobre presentación que brindó durante los 90 minutos que disputó. Aunque volvió a ser titular, no aprovechó la oportunidad que le dieron y salió prematuramente del partido a falta de unos segundos para que se acabara el juego. Una doble amonestación lo condicionó y significó su salida del terreno de juego, una que la prensa italiana se atrevió a analizar y le cayeron con todo al defensor central vallecaucano.



Jeison Murillo recibió la primera tarjeta amarilla a los 54 minutos y a los 92 se ganó la segunda, que a la postre culminó con la expulsión. Murillo le recriminó la acción al árbitro, pero sin sentido porque la decisión ya estaba tomada. Por su actuación durante los 92 minutos que disputó, la prensa italiana fue muy crítica contra el caleño con un puntaje de 4, siendo el peor calificado.



Calciomercato mencionó, "desastrosa actuación del colombiano que sufre primero con Kouame, y luego con González. Es más con un torpe movimiento, luego de rechazar un balón llegó el gol Barak. La roja en el final es la guirnalda del pastel”. El próximo partido para la Sampdoria y Jeison Murillo esperando reivindicarse será contra el Empoli en condición de visitante.