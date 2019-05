¡Murillo, campeón de Copa del Rey!: el colombiano sumó otro trofeo

Jeison Murillo se anticipó y levantó el título de la Copa del Rey primero que sus compañeros, o rivales. Y no, no es un error. Y sí, el partido no se ha jugado y se disputará este sábado a las 2:00 p.m. Pero, sin disputarse el encuentro, Murillo ya es campeón del torneo sin importar lo que pase, pues disputó la Copa con los dos equipos que juegan la final: Valencia y Barcelona.

Sin importar qué equipo gane la final, el colombiano ya tiene en su palmarés la Copa del Rey de 2019. Con Valencia, su anterior equipo, jugó un solo partido, que le bastó para quedarse en la historia de la Copa del Rey si gana su exclub. Estuvo en el 2-1 sobre Ebro.



Ahora, con Barcelona, el zaguero ya disputó dos encuentros en la Copa y jugó en el 2-1, en contra, y 3-0 sobre Levante. Estos tres encuentros le bastaron al futbolista colombiano para ser el primer campeón de la Copa del Rey, partido que aún no se disputa.



Un jugador se considera campeón de un torneo si disputó al menos un minuto del torneo, tema que ya logró con ambos equipos. Valencia y Barcelona, por su parte, se medirán este sábado a las 2:00 p.m. y Jeison Murillo espera sumar otro título con los azulgranas, pues ya es campeón de la Liga de España también.