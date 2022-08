¿Una zaga de cafeteros? Mojica y Helibelton podrían tener compatriota

Un susto para Jeison Murillo que se repite cada vez más. El no saber qué giro puede dar tu trayectoria es el gran miedo que tiene el central caleño en cada mercado de fichajes. La realidad es que Jeison nunca ha podido tener un momento de tranquilidad en las ventanas invernales ni veraniegas. Tampoco lo dejan regresar con tranquilidad a Italia.

Jeison Murillo cumplió su ciclo en España con el Celta de Vigo y regresó a Italia para vincularse al equipo que tiene sus derechos y al que pertenece que es la Sampdoria. En tierras ibéricas e italianas ha sido su trayectoria en Europa, y espera volver a tener tranquilidad ya sea en la ‘Samp’, o afuera del club. Pero su intención es clara: seguir en Europa y en las mejores ligas del mundo. Su anhelo es que todavía tiene mucho que dar en las cinco grandes ligas del viejo continente.



En su regreso a Italia, la Sampdoria, dueño de su pase volvió a dirigirse al colombiano. Aunque no fue inicialista en el partido contra el Atalanta en el que su equipo cayó en casa 0-2, Jeison Murillo entró en el complemento. Todo pasa porque su entrenador, Marco Giampaolo confía en recuperar al caleño y quiere contar con él. Pues en entrevista con Primocanale, Giampaolo lo elogió.



“Es un elemento muy serio, siempre muy positivo. Tiene una actitud muy acertada. Para mí es una sorpresa positiva. Entonces no sé qué querrá hacer”, mencionó Marco Giampaolo. Su decisión es contar con Jeison Murillo, pero dejó abierto con ese final la posibilidad de que salga. Murillo tendrá dos semanas para contemplarlo y buscar nuevos aires si considera lo mejor o quedarse.



Y es que por ahora el único club que se interesó por Jeison Murillo no hace parte de las cinco grandes ligas europeas como lo es el Trabzonspor de Turquía. Sin embargo, una liga muy conocida para él le podría tener una mano. Se trata de LaLiga, competencia donde inició su camino en el viejo continente con el Cádiz y luego con Las Palmas. Estuvo en Granada donde se ganó más prestigio. Saltando a Italia al Inter de Milan y volviendo a España en el Valencia y Barcelona. Celta fue su último equipo, prestado por la Sampdoria.



Ha pasado por ahora por seis equipos de LaLiga, y podría haber un séptimo que lo desea por su gran conocimiento y experiencia en España. Se trata del Elche, pues el dueño del club, Christian Bragarnik, de acuerdo con el Diario AS, estudia el fichaje de Jeison Murillo. Pues Bragarnik anhela reforzar su zona defensiva y quieren a un experimentado en esta competencia, y qué más que el defensor central de 30 años que conoce a la perfección este certamen.



Sampdoria seguramente no tendría problema con la salida de Jeison Murillo aunque Marco Giampaolo lo haya elogiado. En el Elche podría compartir equipo con dos colombianos más como lo son Johan Mojica y Helibelton Palacios para formar una zaga defensiva colombiana.