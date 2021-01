Líos para Lerma: se expone a dura sanción pero Bournemouth lo defiende

Jefferson Lerma sufrió una nueva expulsión con el Bournemouth, de la segunda división inglesa, y espera una sanción de la FA este lunes.

Sin embargo, su equipo lo respaldó a tal punto que envió ya una solicitud para que no sea sancionado, considerando que fue una normal de juego y no hubo mala intención.



"Fue un momento crucial. Jeff ha lanzado un cabezazo, uno de los rivales lo ha desequilibrado y lo atrapó con el brazo que arrastraba. Creo que todo el mundo es de la misma opinión que yo y cualquiera que haya visto esa decisión, no creo que tengas que saber demasiado sobre fútbol para saber que eso no es una tarjeta roja", dijo el técnico Jason Tindall.



El árbitro David Webb no lo consideró así y le mostró la tarjeta roja, que Bournemouth espera que no llegue a un castigo peor.