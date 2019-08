Jardim, DT de Mónaco, excusa al goleador: 'Falcao no juega por lesión'

Una de las novelas del mercado de verano, el futuro de Radamel Falcao García, sumó este viernes un nuevo capítulo: se perderá el tercer partido de la temporada con Mónaco.

El entrenador Leonardo Jardim, agobiado por las dos goleadas que ha sumado en la Liga 1 y por al ausencia de uno de sus jugadores desequilibrantes, salió al paso de los rumores sobre los reales motivos de la ausencia del colombiano: su salida al Galatasaray.



“Falcao no juega porque está lesionado. Todavía tiene dolor en el pie. Es un profesional al cien por ciento, que continúa trabajando y hace lo que necesite para regresar”, dijo.





"Estoy aquí para defender a los jugadores más experimentados".

Aunque en Francia se dice que el verdadero motivo es el nuevo contrato del jugador con el equipo turco, Jardim se mantiene inalterable en su versión: "Si tiene un problema con el club, no quiero interferir. Si no está entre nosotros, es porque está lesionado”, concluyó.



Hay que decir que en las últimas horas la relación entre 'El Tigre' y la directiva del club se puso especialmente tensa, pues se intentaría bloquear su salida, alegando que no hay un reemplazo a su altura.