Es confirmado: otro colombiano llega como refuerzo a la Superliga

Tras volver del fútbol de la India en donde tuvo un corto e improductivo paso, Janeiler Rivas se convirtió en el futbolista colombiano número 23 que disputará la Superliga Argentina. El defensor de pasado en Chicó, Huila y Millonarios, en Colombia, jugará con Gimnasia y Esgrima La Plata, un equipo que no tuvo una buena temporada 2018/19 y quiere mejorar su nivel.



Rivas, quien no juega desde marzo, estará listo para el debut en los próximos días y espera lograr volver a mostrar el nivel alcanzado con Alianza Atlético de Perú, club con el que disputó 80 partidos y anotó 7 goles, recalando posteriormente en el equipo embajador con el que no pudo brillar de la misma manera.



El contrato de Rivas es a préstamo por un año con opción de compra y el pase del jugador sigue perteneciendo al NorthEast United FC de India, aunque la idea del futbolista es regresar a una liga mucho más competitiva, motivo por el cual eligió como destino a Argentina, pensando en que el técnico Ortiz lo tenga en cuenta para muchos más juegos de los que disputó en India.



Gimnasia es uno de los equipos más comprometidos con el descenso pensando en la próxima temporada y uno de los objetivos del Hernán Darío Ortiz, DT del club es aportarle solidez defensiva tanto con el colombiano como con la Marco Torsiglieri.



Vale la pena recordar que Rivas también sonaba como posible refuerzo de Royal Pari de Bolivia, pero finalmente eligió volver a Argentina.