Campaz reveló charla con Scolari al llegar a Gremio: 'me habló claro'

El jugador de Gremio, Jaminton Leandro Campaz, es uno de los ausentes en la convocatoria de Reinaldo Rueda para la fecha triple de Eliminatoria, teniendo como referencia los últimos citados en Copa América. El atacante estaba en plena transferencia del Deportes Tolima a Gremio cuando se conoció la lista para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile. Llegó a Brasil y ya debutó. Espera consolidarse y seguir en los planes del seleccionador nacional.

En charla con el Vbar, de Caracol Radio, Campaz contó detalles de la charla que sostuvo con el técnico Luis Felipe Scolari tras arribar a Gremio. El entrenador se sinceró, por más que llegara como una gran apuesta para el club, y le pidió trabajo duro para contar con él en la titular.



"Me dijo que llegaba en un momento difícil para el club, pero quise asumir este reto para mi vida, sabemos cómo está el equipo. El profe ha sido bien conmigo, me habló claro, me dijo que nadie tiene un puesto asegurado y que hay que luchar por la titular como en todo lado. Estar con una clase de técnico como él, cualquier jugador lo quisiera tener, sabemos que ha ganado de todo y estoy muy feliz", dijo.



Jaminton tuvo la posibilidad de ser anunciado un día y al otro ya estar sumando sus primeros minutos. "Entré y me sentí muy bien. Con Migue nunca habíamos jugado en club. Me siento bien, da muchas opciones y claridad para jugar", precisó sobre su compañero colombiano, Miguel Ángel Borja.



Fue mucho lo que se dijo sobre la salida de Capaz al exterior. Esta joya, de 21 años, interesó en varias ligas del mundo, pero finalmente la única oferta concreta que gustó en las toldas vinotinto, fue la de Gremio. "La negociación fue difícil, pero a lo último se dieron las cosas. Yo sabía que no iba a ser fácil salir del club, pero con don Gabriel (Camargo) todo fue hablado y salió bien".



Finalmente, Jaminton se refirió a su anhelo de recibir nuevos llamados a la tricolor y le deseó éxitos a sus compañeros en la fecha triple. Confía en que hay equipo para sumar los 9 puntos. "Siempre uno quiere estar en Colombia, pero yo entiendo por lo que no jugué como tres partidos con el club durante la negociación. Desde la distancia apoyo a la Selección y hay que seguir trabajando para el próximo llamado que es pronto. Cualquier jugador que llegue siempre está preparado".