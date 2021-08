Gremio estaría interesado en otra estrella de la Liga ¿será posible?

Miguel Ángel Borja se convirtió en el gran refuerzo de Gremio de Porto Alegre tras firmar contrato hasta diciembre del 2022, como jugador cedido por el Palmeiras, club dueño de sus derechos deportivos.

Sin embargo, la prensa de este país asegura que el atacante cordobés no sería el único futbolista cafetero en el plantel, pues hay el rumor que el conjunto tricolor estaría tras los pasos de Jaminton Campaz, estrella del Deportes Tolima, quien es una de las promesas del fútbol colombiano.



La versión entregada por Rádio Pachola, informa que el conjunto ya habría iniciado conversaciones por el jugador, pero el factor económico sería el gran impedimento para realizar el traspaso, se habla de que el equipo pijao pediría 4 millones de dolares por el creativo de 21 años.



Cabe resaltar que la situación económica de Gremio no es la mejor y que desde Ibagué no hay ningún tipo de información sobre el caso. ¿Será posible?. Por ahora, tan solo es un rumor.

CAMPAZ



Via @passarinho95: Grêmio tem interesse na contratação do meia colombiano Jaminton Campaz, 21 anos, do Tolima. Tricolor apresentou proposta na última quarta-feira(4). Colombianos pedem 4 milhões de dólares (R$20 milhões) pelo jogador.



