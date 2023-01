¿Se va Jaminton Campaz de Gremio? Ligas latinoamericanas lo siguen

El fútbol de Brasil acaba de dar el golpe sobre la mesa y un gran golpe de autoridad firmando a uno de los fichajes esperados que estaba por resolverse entre la Major League Soccer, o finalmente el Brasileirao que en la tarde del sábado 31 de diciembre, antes de acabar el año 2022 se confirmó la firma de Luis Alberto Suárez, como nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre.



Luis Alberto el 'Pistolero' Suárez firmó con un campeón de América y espera aportar sus goles y recibir las asistencias de Jaminton Campaz en el Gremio de Porto Alegre. Sin embargo, parece que este escenario no se cumplirá, pues la llegada del uruguayo parece afectar al colombiano y el conjunto de Brasil pensaría poner en la lista de transferencias a Campaz.

Jaminton Campaz tuvo una excelente proyección saliendo del Deportes Tolima en el 2021 y en Gremio ha disputado 58 encuentros anotando seis goles y brindando tres asistencias. Pero, tras firmar grandes fichajes, parece que ya es momento para que los directivos también definan salidas del club, y todo indica que Campaz no estaría en los planes para la siguiente edición del Brasileirao.



En Brasil, planean poner en préstamo a Jaminton Campaz y ya parecen haber equipos interesados en contar con el volante de 22 años salido del Deportes Tolima. Gremio no quiere despedirse completamente de Jaminton, sino esperar que tome mayor regularidad, que tal vez en el club brasileño no la vaya a tener.



La condición de préstamo de Jaminton Campaz hace soñar a grandes clubes de Latinoamérica con contar con el colombiano que parece no tener lugar en el Gremio, por lo menos no por la siguiente temporada. De acuerdo con Globo, "es deseo de la directiva, por ejemplo, negociar al centrocampista Campaz, el fichaje más caro de la historia del club en 2021".



Tras esta información, hay dos clubes que ya han demostrado su interés en contar con Jaminton Campaz. Las ligas que más han preguntando por el volante de 22 años son Santos Laguna de México y el Colo Colo de Chile. Parece que la llegada de Luis Suárez es lo que complica la continuidad de Campaz en Gremio. El medio recientemente citado, Globo de Brasil señaló que, "el mediocampista colombiano aparece como el principal candidato a dejar la Arena", y todo, porque con el uruguayo exceden el cupo de extranjeros.