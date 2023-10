Campaz sobre polémica por manicure: ‘Hubo mucho escándalo por eso’

Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones dieron de que hablar en los días previos del clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s por una foto en el que se les vio a los colombianos en un particular ritual.



Ambos futbolistas se fueron a arreglar las uñas a un centro de estética, un gesto que no gustó mucho en los hinchas de Rosario Central ya que faltaban pocos días para el partido más importante para ellos que al final terminó 1-0 a favor del ‘Canalla’.

Pues bien, este martes, Campaz se refirió a lo ocurrido con el manicure y aseguró que se generó mucho revuelo por el tema: “Aquí no es tan normal hacerse las uñas como uno lo hace en Colombia. Formaron mucho escándalo porque faltaban dos-tres días para el clásico”, comentó en diálogo con Blu Radio.



Y agregó: “Y es que, aunque aquí no es común que los hombres se arreglen las uñas, igual eso no le vimos con mi compañero problema y simplemente unas uñitas se volvieron virales. Junto a Dannovi Quiñones fuimos como clientes normales, pero no pensamos que iba a llegar a donde llegó”.



De igual manera, en tono jocoso, confesó que este iba a ser el nuevo ritual para los clásico ante Newell’s: “Me dijeron que de ahora en adelante tocaba hacerse las uñas en los clásicos y subirlo a redes”.



Por su parte, se refirió al respaldo de su entrenador Miguel Ángel Russo por el tema: “Después que nos tomaron la foto, al siguiente día Miguel Ángel Russo me dijo que en Colombia era normal, pero en Argentina no. Sin embargo, un día después, el profe me dijo tranquilo que yo también me tomé la foto con las uñas, pero no pensé que la fuera a subir. Luego de la victoria la montaron; la celebración fue espontánea, fue de momento”.



Finalmente, habló del clásico rosarino y cómo se vivió este encuentro: “La verdad los clásicos rosarinos se viven como si fuera una final y lo celebran como si ganaras un título, yo le decía a mis compañeros que me parecía increíble que todavía siguieran celebrando un partido que se ganó, nosotros dijimos el derbi, el partido y ya listo, porque toca seguir, pero aquí es el duelo del año, la afición lo vive como una final que sí o sí hay que ganarla y entre las hinchadas hay una rivalidad tremenda. La verdad, la previa se vive toda la semana y ya cuando se ganó se armó una fiesta como si hubiéramos ganado un título”.