Así estaría la confrontación entre James y Real Madrid por su futuro

El futuro de James Rodríguez aún no se decide por varios factores, pero el principal es que Bayern Múnich no ha hecho público su deseo, o no, de continuar con el colombiano para la siguiente temporada.

Sin embargo, en España dan como un hecho que el colombiano deberá volver al Real Madrid tras dos temporadas en Alemania, pero que no se volverá a vestir de blanco. Este panorama abre la puerta para nuevos retos en el camino de James, quien tiene 27 años.

Según 'Marca', Real Madrid planea hacer millonarias inversiones y para eso necesita equilibrar la balanza con la venta de James Rodríguez, por quien esperan recibir cerca de 70 millones de euros. Para ellos, la primera opción de comprar este jugador estaría en la Premier League, pues allí es donde se concentra el poder económico más grande de Europa.

En el pasado, rumores de prensa han señalado que Manchester United, Liverpool y Arsenal no verían con malos ojos la contratación del colombiano, quien ya ha demostrado toda su capacidad deportiva.

Pero el mismo diario español señaló que James no estaría de acuerdo con mudarse a Inglaterra, aunque no explicó las razones para negarse a la oportunidad de pelear en una de las ligas más exigentes del mundo.

La intención de James sería mudarse a Italia. Desde allá han sonado fuertes rumores para llegar a Juventus y Nápoles, los dos equipos que lideraron la tabla de posiciones la última temporada. En la 'Vechia Signora' el panorama no es nada fácil porque no se ha dado a conocer su técnico, mientras que para llegar a Nápoles tendría todo servido.

En el equipo celeste está Carlo Ancelotti, quien siempre ha respaldado su calidad y lo ha puesto como protagonista de sus equipos. Así lo hizo en Real Madrid y en el Bayern. La disyuntiva se daría en el precio que estaría a pagar ese equipo, pues 70 millones de euros es una cifra mucho mayor a la que tendrían planeada.