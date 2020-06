¿Cuál fue la oferta de Atlético de Madrid que hoy tanto lamenta James?

James Rodríguez ha sido la comidilla de los medios españoles tras conceder una entrevista en el protal GolCaracol, en la que, entre otras cosas, confesó que pudo irse hace un año pero Real Madrid lo bloqueó.



Luego le contó la misma historia a Rio Ferdinand en The Locker Room y entonces sí fue ‘Troya’: dicen que el vestuario está molesto con él, que cayeron muy mal sus declaraciones en este momento en que se define LaLiga, incluso que Zidane podría cobrarle la honestidad y en el resto de la temporada sí que le haría sentir su ‘ninguneo’. Todo especulación, como ya es usual.



Pero ¿cuál es esa oferta de la que habla tanto James y por qué le dolió tanto que no fructificara?



Hay dos versiones: las más veraces, de medios tradicionales, que registramos hace un año, y una última, de un portal español, que suma misterio a la situación.



De la primera se habló en los diarios AS y Marca de Madrid y en el portal ‘Telemadrid’, poco antes de la gira de pretemporada en Estados Unidos y de la famosa derrota por 7-3 contra el Atlético, cuando el presidente Florentino Pérez tuvo sobre su escritorio la propuesta esperada: 50 millones de euros por el colombiano.



Se dijo que era la cantidad mínima que pretendía el directivo, que superaba en 8 millones la posible oferta de Napoli (que en realidad nunca se dio, pues preferían el préstamo primero) y que para concretarle el jugador había decidido rebajar sus salarios de 8 millones de euros por temporada con tal de no moverse de Madrid.



Pero vino el 7-3 y, más que eso, la grave lesión de Asensio que todos calcularon en el tiempo que efectivamente tomó: un año de baja. No era tan fácil soltar a James, quien podía ser una carta en su posición. Por si fuera poco, Florentino tenía un riesgo político en medio: Ya había cedido a Marcos Llorente y los socios y la afición no le perdonarían que siguiera fortalenciendo al rival de patio.



"Aunque lo que se desliza desde el eterno rival es que James tendría abierta la puerta de salida en el momento en que un club se presente con 50 millones, en el Atlético existe el recelo de que las condiciones sean otras en su caso. En este sentido, si Florentino Pérez siempre fue reacio a reforzar a su enemigo de la capital con jugadores que, como James, entiende que son de primer nivel", afirmó Marca en su momento.



Hoy la situación es diferente. El periodista Eduardo Inda, del programa ‘El chiringuito de jugones’, explicó, en marzo y justo antes de la pandemia: “Ahora el Atleti se plantea volver a por James de cara al verano”.



El portal Defensa Central asegura que la oferta no sería de 50 millones pero sí de 40 millones y que contaría con una reducción de ingresos del jugador hasta los 6,5 millones de euros.



¿Se irá esta vez? A juzgar por la aparente estrategia de ventilar la negociación para presionar al Madrid a dejarlo salir, es posible que sí. Son tiempos difíciles para hacer negocios y James, según Transfermarket, tiene un valor de 32 millones. Ocho millones por encima por un jugador que en definitiva no cuenta para Zidane no sería mal negocio. Todos han aprendido sus lecciones. Ahora parece que es momento de cortar por lo sano…