El fútbol y el frío: ¿Batalla perdida? ¿Nos quejamos más de la cuenta?

“Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: ¿qué estoy haciendo aquí con este frío?”.



Las palabras son de James Rodríguez, el futbolista con más triunfos en toda la historia del fútbol colombiano. Y es que a veces lo que no hacen los rivales o los desencuentros en un equipo sí lo logra el clima, que tiene una versión aquí, en la comodidad del trópico, y otra muy distinta ‘in situ’.



Como diría Héctor Lavoe, en esas circunstancias hay gente que llega a tener ‘la piel hecha en cristal de hielo’: “Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club. El frío me costó, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y 'chao', cada uno con su vida”. Si le sumas el idioma todo se puede ir al traste: “El alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas de aprender”, confesó el zurdo.



Y no es el único caso. Otros futbolistas en el pasado perdieron la batalla contra el clima cuando estuvieron en su mejor momento.



Sin embargo otros, contra todo y contra todos, eligieron la terquedad y se fueron a Alemania e incluso a Rusia, a Ucrania, a donde el fútbol los llevara para hacer realidad sus sueños.



Es el caso de hombres como Adolfo ‘Tren’ Valencia, José ‘Pepe’ Moreno o Juan Carlos Escobar, talentosos y exitosos y quienes se enteraron, con hielo en las pestañas, de cómo era ese tema del frío en Europa. Lejos sí, pero afuera y ganando en euros. A eso apelaron y así se abrieron camino.

Valencia, ‘muerto de la risa’ en Bayern



Adolfo ‘Tren’ Valencia es el otro referente colombiano en el Bayern. Estuvo un año y medio en el club y solo se arrepiente de no haber jugado la Champions, aunque sí fue campeón de Bundesliga. Para él esos meses, incluso en medio del frío, fueron un camino de rosas.



“Lo bonito es cuando uno llega a un club y lo quieren, me quería Beckenbauer, los jugadores, los directivos, me creían mucho porque llegué mostrando con actitud que era bueno, completo. Me estrené haciendo dos goles y eso me dio toda la confianza”, afirma.



¿Frío? Casi ni lo recuerda: “No me afectó, yo salí desde los 15 años, viví en Bogotá y ya estaba acostumbrado. Eso era como de noviembre a principios de marzo, pero están todas las demás estaciones, eso pasa y uno se acostumbra”.



¿Sufrimiento? “¡Qué va a sufrir uno en Alemania! No, eso es entrenar y cuidarse y no más, allá nadie jode, la gente se dedica a lo suyo, nadie vive pensando, como acá, en la vida ajena. Hay de todo, centros comerciales, restaurantes, discotecas, todo normal. Hay mucha mentalidad abierta. Yo me tomaba mis cervezas, si jugábamos un partido tomábamos un vino y nadie decía nada. Es otra cultura y uno se adapta. El fútbol es de responsabilidad pero una vez se toma la bola hay que disfrutar. Uno en la vida no debe arrepentirse”, asegura.



Valencia abrió un camino para los colombianos y aunque la vida en Munich fue casi ideal, el cierre no fue lo que hubiera querido: “Yo salí por un tema de plata que no reportaron y a mí no me gustó, por eso me fui, venía la Champions y no la pude jugar, porque sobre la mesa dicen una cosa y después es otra, ahí los empresarios no hicieron las cosas correctas”.

‘Nos quejamos más de la cuenta’





A Pepe Moreno llegaron a buscarlo al América de Cali desde Ucrania. Dynamo de Kiev propuso un préstamo a seis meses con la promesa de jugar la Champions League. ¡La Champions! Al goleador no le cabían las ganas en la maleta.



“Averigüe qué era ese Dynamo de Kiev y era la base de la selección, el equipo de Shevchenko y ya. Llegamos (con Hárrison Otálvaro) sin saber qué era el invierno. Eso no se parece ni de lejos a Bogotá. Teníamos que entrenar en campos cerrados, todo el tiempo esa calefacción a full. Yo iba del entreno a la casa y ya. Dejaba el carro en un sitio y en la mañana siguiente tenía que ir con pala a desenterrarlo de la nieve, cambiarle las llantas para la nieve porque sino vas manejando y te golpeas con los otros carro. Caminar 100 metros era horrible, para congelarse”, recuerda.



Su fórmula era encontrar cada día una motivación: “uno no piensa en irse, la experiencia de jugar Champions (2007) para mí era una cosa muy grande, fui de los primeros en jugarla, estábamos en el mismo grupo con Steaua Bucarest, Lyon y Real Madrid y eso era un sueño muy grande. A principio era muy duro porque no había salido nunca, me decía ‘¿Dios mío esto es así? Pero la fui llevando y cuando llegó el primer mes de salario, dije ¡pues que haga invierno todo el año!”.



Lo otro que lo salvó fue hacerse parte de ‘una manada’: “la ventaja es que había brasileños en el equipo, ellos me acogieron bien y la gente allá era muy amable. El Dynamo era el mejor equipo, el de la capital y todos te conocían. Eso me encantó. El frío pasa y si uno tiene sus objetivos claros se tiene que adaptar. A veces te preguntas qué haces ahí, pero yo decía: si aguantan estos brasileños, ¿cómo no lo voy a hacer yo?”.

Tan bien lo hizo que fue al Steua Bucarest de Rumania, equipo contra el cual jugó en Champions. ¡Frío del bueno!



“Ya fui con familia y se hizo más fácil, estaba Robinson Zapata, Dayro Moreno, manteníamos juntos, no le paramos bolas al invierno. Si uno quiere caer, otro lo levanta, pero yo nunca escuché que nadie se quejara. El jugador que va a Europa tiene que saber que se encuentra esas cosas”, dijo.

Sobre las palabras de James, Moreno es claro: “No soy nadie para juzgarlo, siempre he dicho que cada cabeza es un mundo, es muy respetable”.



Pero después de enfrentar y doblegar el clima, su política como profesional es clarísima: “He escuchado mucha gente que le afecta eso, pero es que nos vivimos quejando por todo, que el frío, el calor, la lluvia… Nos quejamos más de la cuenta. Hoy todo ha avanzado mucho, en Europa cuando llegas te dan traductor, te lo dan todo, tu solo te preocupas por entrenar y nada más. Hay que mentalizarse”.

Escobar y Rusia, allá donde habita el frío



Juan Carlos Escobar llegó a ser una de las promesas hechas realidad en el fútbol colombiano: un mediocampista exquisito con la pelota, sorpresivo, veloz, una de las debilidades de técnicos tan exitosos como Jorge Luis Pinto. Las lesiones lo privaron de un éxito mayor.



Su única experiencia internacional fue en la lejana Rusia, en el Krylia Sovetov que tenía como base la ciudad de Samara. “Antes el torneo no se jugaba cuando las temperaturas eran muy bajas, ahora igualaron con todos los europeos pero nosotros jugábamos máximo hasta el 5 de

diciembre. Ahí ya el frío es terrible. Duelen los dedos, los pies, las orejas, es difícil por la nieve porque sudas y esa escarcha se te va directo a los ojos, duele la cabeza. Es incómodo porque es como que te aprietan más los zapatos, nos daban plantillas térmicas, usábamos lycras sobre la ropa interior… no tomábamos esas bebidas hidratantes sino té o café o aromáticas, eso es muy usual en Rusia. Había que tomar muchas vitaminas para evitar resfriados y malestares”.



Escobar se fue con otro talentoso de raza, Carlos Darwin Quintero. Y eso ayudó primero, pero golpeó fuerte después: “El primer año vivimos en el club mientras nos adaptábamos, conocíamos el fútbol de allá. Teníamos traductores siempre, es difícil el ruso pero uno aprendía lo básico para ir a una tienda, por ejemplo, a comprar algo de comer o de aseo o los guayos del invierno y ahí nos defendíamos”, recuerda.



Pero Darwin no aguantó y lo dejó solo: “Uno a veces se pregunta qué hace ahí, es duro, el frío acá es muy suave pero eso allá tan fuerte que a uno le genera mucho incomodidad. Lo bueno es pero uno allá tiene todo, calefacción, comodidades, apoyo, de todo. Sí hay momentos en que es difícil pero esto es el fútbol, hay que cambiar costumbres para lograr cosas buenas. Fue muy duro cuando volvió Darwin, estábamos juntos todo el tiempo, yo también pedí el préstamo en ese entonces, pero hicimos acuerdos, me quedé y ese año llegó otra directiva y fue mucho mejor; peleábamos cuarto y quinto y la liga era muy apretada. En 2008 nos fue mejor, jugué casi todos los partidos y me convocaron a la Selección Colombia con el profe Pinto y con el profe Lara y eso fue lo mejor de toda mi carrera”, afirma Escobar.



Igual que Moreno, este tremendo mediocampista buscó hasta encontrar esa motivación que lo hacía ganarle, día a día, la batalla al clima, al idioma, a todo lo que se oponía entre él y su ambición: “Yo creo que para uno jugar y cumplir sus sueños y aspirar a lo más grande, que es una Selección, uno tiene que ir al exterior cueste lo que cueste. Y ese esfuerzo tiene su premio cuando ganas partidos y luego ganas buen sueldo, uno se siente bien de poderle ayudar a la familia desde allá y eso hace que todo valga la pena, eso da mucho orgullo”.