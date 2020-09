¡Ancelotti salvador! Felices recuerdos de James con su DT favorito

Será la tercera versión de una relación de admiración, respeto y mucho cariño. James Rodríguez finalmente vuelve a trabajar con Carlo Ancelotti, el fútbol hace que vuelvan a coincidir y será, sin duda, el mejor de los mundos.



La fortuna, la pandemia y una nueva suma de felices coincidencias hace que, después de todo, ya el colombiano no sea del Real Madrid y aterrice en el Everton, club que hoy dirige Ancelotti y en el que además está Yerry Mina. El tiempo lo dirá, pero es un hecho que renace la ilusión de ver renacer la mejor versión de James. Sí, hay que decir que es la Premier League, que es un estilo de fútbol vertiginoso y exigente en lo físico, pero que premia a quienes tienen mejor visión de juego, encuentran pases filtrados y profundos, tienen buen remate de media distancia... sí, justo las condiciones del colombiano.



Los años maravillosos



La relación entre Ancelotti y James no arrancó con tanta contundencia. Arrigo Sacchi contaba el que su amigo llegaba al Madrid con una lista de refuerzos estelares y en cambio le daban a James, un muchacho que venía de jugar un gran Mundial en Brasil, pero que venía del Mónaco. No, el nombre no estaba en la lista del DT. Pero debía jugar porque había costado 80 millones de euros.



Lo bueno es que le abrieron la puerta, le dieron la oportunidad, y él respondió siendo definitivo como media punta, un socio ideal para la BBC (Bale, Benzema, Cristiano) y gran alternativa para un Modric o un Kroos. ¿Balance? En 47 partidos, 17 goles y 18 asistencias. Su mejor versión en seis años de vínculo con el Madrid.



En la temporada 2014-15, James jugó 29 partidos de Liga, marcó 13 goles y dio 13 asistencias; 4 de Copa del Rey y dos goles; 9 de Champions League y 1 gol; 1 del Mundial de Clubes, dos de Supercopa de España con un gol y uno más de Supercopa de Europa. Indiscutible, sí. Con todas sus letras.



La breve Alemania



Justo en 2017, cuando James veía coronarse a su equipo en a Champions desde la tribuna, Ancelotti saltó en su auxilio. No contaba para Zidane, quien no le encontró nunca acomodo en su esquema, no le creyó, no lo eligió. Y para el DT italiano, recién llegado al Bayern Múnich, era un desperdicio. Por eso lo hizo todo para la cesión, por 14 millones de euros, y la opción de compra de 42 millones que se pactó en su momento.



Una lesión en la pretemporada aplazó su estreno en la Bundesliga, que se firmó con una asistencia. Pero el camerino dio una voltereta, los líderes de entonces, Ribery y Robben no se sintieron cómodos con el italiano y este último fue el sacrificado. James se quedó sin 'padrino' pero se las arregló para ganarse la confianza de Heynckes, quien lo tuvo siempre en su consideración, aunque no tuvo tanta suerte con Niko Kovac. Tristemente, el mismo jugador pidió a la directiva no ejercer la opción de compra.



James y Ancelotti vuelven a reunirse ahora y por los próximos dos años. ¡Es hora de hacer que la tercera parte sea la mejor!