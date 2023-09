James huye de descenso en Sao Paulo y su DT aclara: 'no será el mismo'

No es el aterrizaje que esperaba, pero hay que ser pacientes. Esa es la única realidad de James Rodríguez en Sao Paulo de Brasil

Lo primero es que aunque viene de marcar un gol en sus primeros 90 minutos completos tras su llegada a Brasil, no pudo ser definitivo para la victoria (falló penalti) y su equipo perdió 1-2 contra Fortaleza, con lo cual llegó al octavo partido consecutivo sin sumar de a tres en el Brasileirao. Traducción, el descenso acecha.



São Paulo no gana un partido en el torneo local desde el 16 de julio de este año, cuando goleó 4-1 a Santos en condición de local, y esa sequía tiene efectos fatales.



Hoy, el paulista se encuentra en la casilla número 13 de la tabla a solo 4 puntos del primer descendido parcial, que sería Coritiba (14 puntos), seguido por América MG (17 puntos), Vasco da Gama (20 puntos) y Santos (24 puntos).



Y en ese panorama, el DT de James, Dorival Junior, dio un baño de realidad sobre él y Pato, su otro veterano: "Alexandre viene de una grave lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante mucho tiempo. Hay que tener paciencia y entender que no volverán a ser lo que eran. Intentaremos tenerlos en las mejores condiciones físicas. Primero hay que recuperar la mejor forma física para luego ganar espacio en el grupo”, declaró.

Así que está bien porque no enloquece con la expectativa, pero preocupa porque no siente que venga en camino un milagro. james, siempre en medio del debate. Ojalá logre superar este nuevo escollo.