James sería la primera baja de Colombia para amistosos en fecha FIFA

La mala noticia de la lesión de James Rodríguez, un nuevo problema en el sóleo, tendría consecuencias para Colombia.

La prensa española coincide en que la incapacidad será larga, para no presionar su recuperación, lo que alcanzaría la fecha FIFA, que tiene para la Selección nacional dos compromisos pactados: contra Brasil el 6 de septiembre y contra Venezuela cuatro días después.



El diario ABC lo dice con claridad: "El colombiano tiene una dolencia para tres semanas. No jugará en Villarreal y lo lógico, tras los informes que se envíen a los doctores de la Federación Colombiana, es que no juegue con la tricolor lo dos partidos que tiene planificados a principios de septiembre".



A su turno, el diario El País también advierte que no debería estar en los planes de Carlos Queiroz: "De todas formas, el colombiano está descartado para el siguiente compromiso liguero, el domingo contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica. Las primeras estimaciones calculan que el futbolista podría estar completamente recuperado para la cuarta jornada, que se disputará ya después del parón de selecciones". Esto es el 14 de septiembre, partido en el Bernabéu contra Levante.







De esta manera, no solo los planes de Zinedine Zidane sufrirán modificaciones. De este lado del océano, el entrenador Queiroz cambiaría radicalmente su programarción a raíz de esta novedad física del 10 del equipo, aunque también es cierto que la eventualidad podría abrir espacio a otros jugadores para mostrarse.



Se espera que este lunes, el portugués entregue la lista de convocados para la doble fecha de amistosos de septiembre.