Otra vez: James Rodríguez y una lamentable situación en Real Madrid

James Rodríguez empezó empezó la temporada con Real Madrid en un punto muy alto de su fútbol, en busca que ganarse la aprobación de Zinedine Zidane y un puesto en la titular blanca. El plan funcionaba perfectamente e incluso le arrancó algunos halagos a su entrenador, que elogió su forma física.

No obstante, la relación del colombiano con el entrenador parece estar completamente rota debido a unas agitadas declaraciones del francés este martes, que se mostró evidentemente molesto con el '10' colombiano y con Gareth Bale, por no estar presentes en el entrenamiento a pesar de contar con el aval médico.



El entrenador campeón de Champions League en tres ocasiones, parece estar molesto con la poca disposición de los jugadores en su paso por el Real Madrid, y aceptar el llamado de los equipos nacionales de sus países respectivamente.



"No están disponibles, lesionados no. Están en el campo pero no disponibles para jugar. Van a ir con la selección y no quiero hacer nada porque tienen que ir. En seis días verán si están preparados para jugar o no", dijo



😡 JAMES Y BALE: ¿lesionados o no disponibles? Atentos al mosqueo de Zidane en la rueda de prensa. #JUGONES pic.twitter.com/LFhisBtrK9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2019

Una lluvia de críticas cayeron sobre el cucuteño tras la rueda de prensa que dio Zidane en la previa al partido contra Éibar por la Liga de España, al que no fue convocado por el tiempo que ha estado ausente del equipo.



En el entorno de Real Madrid existe una evidente molestia con James y Bale, pues ambos jugadores venían aquejando lesiones que los mantenían alejados del terreno de juego, pero los dos aceptaron el llamado de sus respectivas selecciones.



Una de las reacciones que más ha llamado la atención es la de Toni Kross, el volante alemán que afirmó "Es un poco inconveniente cuando vas a tu equipo nacional pero después no juegas para tu club", hablando de la tensa situación que se vive alrededor de los jugadores.

No obstante, en alemán también defendió la posición del colombiano y el galés, afirmando que han tenido grandes actuaciones con el equipo y han logrado ser importantes a pesar de la situación particular de cada uno.



Finalmente, a pesar de haber jugado 341 minutos en siete partidos, James Rodríguez parece estar desenfocado y parece haber bajado los brazos en su intención de triunfar con el Real Madrid. A esto se suman las versiones que lo vinculan con varios equipos de la Premier League. ¿Se acerca el final de la historia del '10' con Real Madrid?