¿Medio mundo quiere a James? El zurdo tiene mercado pero no destino

El futuro de James Rodríguez es incertidumbre pura, inclusive para él. Si algo concreto tuviera entre manos no estaría haciendo la cara de resignación que se le ve en Al-Rayyan, a donde llegó este martes para sumarse a los trabajos del grupo.

Tiene contrato hasta 2024 y lo último que necesita si quiere presionar su salida de Catar es un conflicto laboral con quien aún le paga un salario que, según fuentes no oficiales, rondaría los 10 millones de dólares al año. Al final, es lo que llaman 'un detalle de fina coquetería' cumplir los términos básicos de tan oneroso acuerdo.



Pero no significa que James se haya resignado a estar donde no quiere ni tampoco que la falta de un anuncio oficial implique, necesariamente, ausencia de ofertas. Se trata de un futbolista con mercado pero con pocas opciones y en eso suma todo: su altísimo salario, sus continuas lesiones, la imposibilidad de asignarle tareas de marca -requisito en las principales ligas europeas- y la falta de continuidad y competencia, que fue especialmente notoria en las últimas eliminatorias al Mundial de Catar, en las que no pudo hacer la diferencia a pesar de haber generado gran expectativa.



¿Qué si tiene? Talento. Y eso, por mucho que pasen los años y las erráticas decisiones, no se puede poner en duda. Pocos con su precisión en el pase y en el remate, su visión del juego, su olfato. Pocos, a pesar de las lesiones, logran despertar tantos elogios, aunque su fútbol aparezca a cuenta gotas. Como decía Néstor Lorenzo, nuevo DT de Selección Colombia, eso no se olvida. Pero sin duda hay que refrescarlo y ponerlo al más alto nivel, porque el puesto en la tricolor ya no se lo aseguran los buenos recuerdos. Por ahora, paciencia.



Los posibles destinos han sido varios, todos desmentidos con posterioridad o tan fugaces que ni se consideraron. Una única vez se habló de dinero sobre la mesa pero a él no le intereso: quiere volver a Europa, es su plan A, B y C. ¿A dónde irá? Eso está todavía por contarse. A dónde iría, eso si cabe en el reino de la especulación:



A Turquía

Uno de los primeros clubes que levantó la mano por el zurdo fue Galatasaray, el club de donde salió Falcao precisamente por costoso (cerca de 5 millones de euros por año, según dicen) y proclive a las lesiones. Si no pudieron sostener ese costo antes, casi nada hace pensar que pueda lograrlo ahora.



A Inglaterra

En Inglaterra se habló hace un par de meses del interés del West Ham United, equipo que logró cupo a Conference League y fue gran animador de la Premier League. Volver a la mejor liga del mundo es más que tentador, pero la intensidad física de ese juego ya le pasó factura una vez (en Everton) y solo con voluntad no logró revertirlo.



A España

Valencia es la eterna posibilidad. Sonó cuando estaba en Real Madrid, cuando salió de Everton y suena ahora. Y generalmente no pasa de ahí. Se dice que la estrategia es mencionar el club para mover un poco el mercado, con la certeza de que no lo desmentirán, gracias a la cercanísima amistad del dueño del club, Peter Lim, con Jorge Mendes, agente del colombiano.



A Argentina

Boca Juniors fue un fugaz romance de verano, un par de besos en la playa y nada más. Por alguna razón el nombre se mencionó en Buenos Aires y el rumor corrió a gran velocidad por el continente. Pero, en blanco y negro, Boca no tuvo ni tiene el músculo financiero para una operación de ese calado. Y si lo tiene sería por otra prioridad: Cavani o Vidal podrían ofrecer garantía de continuidad y taquilla: James cumpliría una sola.



A Brasil

Botafogo puede ser el único equipos que, a esta altura, haya puesto dinero sobre la mesa por James Rodríguez. Y aún así no tiene certeza de convencerlo. Según el propio dueño del club, John Textor, hay 5 millones de dólares para quedarse con el zurdo, porque sabe que futbolísticamente y en términos de mercadeo podrá recuperar pronto la inversión. Pero entiende que James piense más en Europa que en Brasil: "voy tras jugadores que tienen un 2 por ciento de posibilidades de venir. Si sueño con Cavani o James Rodríguez, los pruebo. ¿Sabes lo difícil que es convencer a un jugador top en Europa que no tiene conexión con Brasil para que venga?”, dijo.



A Países Bajos

PSV fue flor de un día: un periodista dijo que lo vieron en la sede haciéndose exámenes médicos y pareció que esta vez sí, que iría a un equipo joven por norma pero con protagonismo local y europeo. Lamentablemente la fuente se retractó después y eso, que parecía ideal, se desvaneció. Al final sí irá a Países Bajos, pero como parte de la pretemporada de Al-Rayyan... si es que no encuentra antes una salida definitiva.