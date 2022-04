James y el juego del desconcierto: ausencias anticipan pésimo negocio

James Rodríguez no fue tenido en cuenta en Al-Rayyan en el estreno contra Istiklol Dushanbe de Tayikistán en la Champions League Asiática, que se saldó con victoria 3-2 de los cataríes.

Lo más llamativo es que viajó con el equipo a Arabia Saudí, que todos lo daban inclusive como titular y que otra vez, como ya pasó antes, sencillamente no apareció ni en el banquillo de suplentes. ¿Qué pasó? No hay respuestas. No importa cuándo lo leas...



Porque el estado de salud del colombiano están protegido por un estricto secreto inclusive desde sus últimos meses en Real Madrid, y porque ahora mismo no es un asunto central en su club, después de haber arrancado la Champions con el pie derecho.



Pero en este lado del mundo sí que importa saber qué le pasa, por qué se habla más de sus bajas que de su protagonismo, por qué justo ahora, cuando se esperaba que saliera con todo a mejorar su marca de 6 asistencias y 5 goles en 15 partidos para disparar su imagen y volver a ponerse en el radar de algún equipo europeo, considerando que faltan solo dos meses para la apertura del mercado de invierno, sencillamente no está.



No se sabe. Y lo que es peor, no se sabrá. Y lo más preocupante, parece ya un tema crónico pues desde su llegada a Al-Rayyan, en septiembre de 2021, James se perdió cinco por lesión, en la única ocasión en que se confirmó que había un tema físico de fondo. Después fue el juego del misterio, tan usual en su caso.



En 13 ocasiones simplemente no fue convocado, sin que se confirmara si fue por lesión, por decisión técnica, por petición del jugador o por lo que versiones desde Catar llamaron 'conveniencia pensando en su selección nacional'. Una de entre fue entre el 27 de noviembre y el 14 de diciembre, una baja de casi tres semanas de la que pocos parecieron percatarse, justo después de la fecha de eliminatorias al Mundial (contra Brasil y Paraguay). Sumadas todas sus bajas se ha perdido 18 encuentros del club que le paga una millonaria cantidad al año.



¿Hay una nueva lesión? ¿pasa algo con el bendito sóleo? ¿Quién lo trata y de qué manera si es que su ausencia se debe a una lesión? Si no es así, ¿a qué juega James desapareciendo en medio de la vitrina más importante que ha tenido desde su fatídica decisión de irse a Catar? Hay que esperar sentados a una explicación convincente... sabiendo que probablemente nadie responderá.