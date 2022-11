¿No le gusta convocatoria de James en Colombia? ¿Y si ve sus números?

Es la eterna discusión: ¿por qué James Rodríguez, por qué la terquedad de un técnico y otro, por qué si lo castigaron en Copa América no encontraron alternativas sin él, por qué siempre él?

Y su respuesta es clara. Llega el Mundial de Catar y mientras algunos hacen maletas para aterrizar en Doha, otros pagan para salir cuanto antes: le pasó a James, quien acabó eligiendo un mal arreglo que un buen pleito para escapar de Al-Rayyan y recuperar su amor por el juego hoy en Olympiacos de Grecia. No será la Premier o la Serie A, ni de lejos la Bundesliga, pero él sabe que su mercado ya no pasa por lo que quiere sino por lo que puede y esta vez, a juzgar por los números, parece haber hecho la elección correcta. ¡Por fin!

​

Y eso lo prueba su rendimiento. Así, por ejemplo, fue su trabajo, a la luz de la estadística, en la reciente victoria 0-1 contra Levadiakos: 8 puntos, 5 pases clave, 12 de 17 pases largos completos y 86 por ciento de efectividad. Hay que ser muy terco para no reconocerle un mérito:

James, Levadiakos vs Olympiacos Foto: Sofascore para Futbolred

Desde su aterrizaje en Grecia y su primer partido, apenas en septiembre pasado, jugó 7 partidos en total, marcó dos goles de buena factura y dio 2 asistencias. En la prensa local se deshacen en elogios, en las transmisiones de TV se quedan con sus lujos para parar la pelota, para dar pases confundiendo a sus rivales y encontrando espacios que solo él ve, destacándose y justificando su fichaje, que no es barato.



Si su primera convocatoria a Selección Colombia, en los últimos amistosos contra Guatemala (4-1) y México (3-2) llegó sin que hubiera debutado en Olympiacos, ¿cómo es que tiene que explicarlo ahora con este rendimiento? Sí, no es una de las Ligas top de Europa, pero es de nuevo el primer mundo del fútbol. ¿No es hora ya de juzgarlo por eso y no por lo que quiera hacer con su vida, que al final es su sagrado derecho?