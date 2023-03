James y Olympiacos van por el título en Grecia: rivales en fase final

James Rodríguez volvió a la convocatoria de Olympiacos después de completar casi un mes sin jugar debido a una lesión muscular, pero para el partido contra AEK Atenas, el técnico Míchel decidió mantenerlo en la suplencia y no darle minutos de juego en la victoria de visitante 3-1 de El Pireo. Al final, el equipo del colombiano mantuvo el tercer lugar de la competencia y clasificó a los playoffs.

Tras haberse disputado la jornada 26 de la Superliga de Grecia, se dieron a conocer los seis mejores equipos de la competencia y este lunes hizo el sorteo de los enfrentamientos para que los clubes clasificados luchen por el ansiado título de campeonato.



El Olympiacos de James Rodríguez comenzará esta fase final contra Volos en condición de visitante el próximo 18 de marzo y tras 10 fechas planilladas, finalizará contra PAOK.



Con James Rodríguez recuperado, el colombiano espera ser figura en esa fase final por el campeonato de la Superliga. De igual manera, Olympiacos tendrá como reto remontarle a AEK el 3-0 de la semifinal de la Copa de Grecia que se disputará el 13 de abril.



Estos serán los rivales de Olympiacos en el grupo de Campeonato de Superliga de Grecia

Volos vs Olympiacos

Olympiacos vs Aris

Olympiacos vs PAOK

Panathinaikos vs Olympiacos

Olympiacos vs AEK

Aris vs Olympiacos

Olympiacos vs Volos

AEK vs Olympiacos

Olympiacos vs Panathinaikos

PAOK vs Olympiacos