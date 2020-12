No lo olvidan: atacan a James para recordar que Zidane tenía razón

James Rodríguez no ha podido jugar los últimos partidos con el Everton, de Inglaterra, debido a molestias físicas que lo dejaron fuera de partidos importantes, como contra Manchester United en la Copa de la Liga, o contra Chelsea en la Premier League. Asimismo, Gareth Bale no ha podido volver al Tottenham como lo esperaba, pues las lesiones lo tienen fuera de competencia. Así, los dos ex Real Madrid le están dando la razón a Zinedine Zidane, que los quería afuera del club español debido a su bajo rendimiento.

En España se acordaron del colombiano y del galés. El diario ‘Marca’ asegura que el tiempo le dio la razón a Zidane con los dos futbolistas, que ganaban un alto salario en Madrid y poco rendían. James jugó apenas 14 partidos en la temporada 2019-2020, mientras que Gareth sumó 20 presentaciones…muy poco para su ficha, su expectativa mediática y para ser considerados figuras mundiales.



“James empezó bien, como la pasada campaña en el Madrid (y como en los comienzos de su cesión en el Bayern de Múnich), pero poco a poco se ha ido diluyendo y disminuyendo sus prestaciones. El mediapunta brilló con tres goles y tres asistencias en las cinco primeras jornadas de la Liga inglesa, pero lleva cinco partidos sin ser ni siquiera convocado, en teoría por una lesión de la que el club de Liverpool no ha dado más detalles. James fue titular en 10 de los 11 primeros partidos de liga de los ‘toffees’, ilusionando a una afición que ahora duda de su aportación”, publicó ‘Marca’, nota de la que el ‘Daily Mail’ hizo eco.



Zidane ganó ese partido, pues no tiene remordimientos por haber sacado del Real Madrid a dos futbolistas de mucho talento, pero poca producción.