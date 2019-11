¿James y Falcao juntos como en Mónaco? Sería el sueño de un histórico

Juntar a James Rodríguez y Falcao García no es solo un objetivo de Carlso Queiroz en la Selección Colombia. También sería la obsesión de un histórico que estrenará equipo en la MLS.



Según el diario AS de España, el inglés David Beckham quisiera inaugurar su proyecto del Inter de Miami, que en marzo próximo se estrenará en la MLS de Estados Unidos, con fichajes de renombre, como es el caso.



Beckham tendrá en el Inter tres plazas para jugadores franquicia, que es donde encajarían los colombianos. Ya tiene a los argentinos Matias Pellegrini, un joven de 19 años, y a Julián Carranza, delantero de Banfield. Además están el defensor venezolano Christian Makoun y otro par de jugadores de la MLS.



Pero el fichaje estelar aun sigue pendiente de anunciarse. Para el diario AS, James Rodríguez, Wayne Rooney, Radamel Falcao y Mario Mandzukic son las opciones del inglés, quien justamente alabó el talento de los colombianos en una reciente visita al país, pero no se comprometió sobre la posibilidad de fichar a uno o a los dos.

El requisito, según AS, es que el fichaje haya jugado en los equipos top de Europa y aun quiera seguir ganando trofeos. Ahí encajarían James y Falcao, aunque en rigor llegaría solo uno y el sueño de verlos juntos, como en Mónaco, quedaría truncado.



El entrenador también tendría una estrella relación con Colombia, pues se dice que Carlo Ancelotti sería el favorito de Beckham, ya que trabajaron juntos en PSG y su situación actual en Napoli no es la mejor. También estaría en la baraja otro cercano al 'Spice Boy', David Moyes, por el pasado de ambos en el Manchester United.