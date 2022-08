Tras mucho esperar, la noticia que anhelaba James Rodríguez... ¿o no?

James Rodríguez ha recibido una esperada noticia. Aunque, a juzgar por la imagen que lo confirma, no queda claro si está feliz o frustrado... en su caso todo es posible.

El colombiano, quien no había estado disponible en Al-Rayyan en las últimas semanas por un problema físico que no se detalló oficialmente (como es usual), se dejó ver nuevamente en los entrenamientos: ¡la lesión es cosa del pasado!



Con un mensaje sin mayores informaciones, lo más importante se confirmó, a través de una cuenta en inglés no oficial que registra los más importantes movimientos del club catarí.



"Adivina quién ha vuelto", se lee en una imagen del 10, medio triste, muy solo, lejos del entusiasmo que se esperaría del jugador más costoso de la plantilla.

Guess who’s back 👀

Adivina quién ha vuelto 👀#JamesRodriguez pic.twitter.com/YtXiKWd81g — Al Rayyan EN/ES (@AlRayyanEN_ES) August 26, 2022

James, de 31 años, apenas jugó en la pretemporada en Países Bajos pero no se ha estrenado todavía en la Qatar Stars League. Aunque salió en sus redes sociales a desmentir una lesión complicada, su entrenador, Nicolás Córdova, admitió que había una lesión pero no dijo nada sobre el regreso. Ver al creativo en cancha da la idea de que está listo, pero el club, nuvamente, aún no dice nada de manera oficial.



Cuando quedan pocos días para el cierre del mercado, el zurdo espera atentamente a que su agente le comunique novedades o le confirme que verá el Mundial desde Doha, muy cerca de su casa. Si es esto último, 'la carita' tendría todo el sentido...