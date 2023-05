Suramérica le sigue coqueteando a James: otro gigante se lanza por él

James Rodríguez se entrena para no perder ritmo, recibe a sus amigos en su casa de Madrid, espera atentamente a cualquier señal de su teléfono celular. Pero, al menos por ahora, la anhelada llamada no llega.

Desde su salida, dos meses y medio antes de vencimiento del contrato, de Olympiacos, su cotización como el agente libre más valioso del mundo (9 millones de euros según Transfermarkt) sube pero no parece tocar al mercado oficialmente pues las ofertas no se cristalizan.



Y es raro porque muchos lo consideran una ganga en el mercado y a sus 31 años ha demostrado, en casi todas las ligas donde ha estado, que sus condiciones pesan mientras esté sano. Y eso es el tema: un historial importante de lesiones y esa inestabilidad de los últimos años en sus clubes no son la mejor carta de presentación.



Por eso, a estas alturas, aunque su prioridad sea seguir en Europa, habría que mirar otras opciones, especialmente en Suramérica, el único sitio donde realmente se ha hablado de ofertas concretas.



Ya en el pasado Botafogo hizo un par de intentos por él y, aunque inicialmente se descartó un nuevo envión al considerar que él no había mandado una sola señal favorable, pero no es el único club que iría por él, por la magia de su zurda y por su rotundo impacto mediático.



Según se comenta en Brasil, otro club espera por el colombiano. Dice el portal Vascaino.net que Río de Janeiro podría ser su nueva casa, pero esta vez en el Vasco da Gama.







⚠️💢 Vasco da Gama faz contato com estafe do meia James Rodriguez para entender as pretensões do jogador.



Cruzmaltino ainda não fez nenhum movimento de proposta pelo jogador, mas pode oficializar sim uma oferta nos próximos dias.



📸 @CONMEBOL pic.twitter.com/mJ1V9HSyaz — Central da Bola (@futebol_pontual) May 18, 2023

Dice la fuente que el colombiano solo tendría una condición y es esperar hasta el mes de julio a que se desarrolle todo en la ventana de verano en Europa, antes de considerar verdaderamente a Brasil. Si no llega la opción que espera consideraría el regreso a Suramérica.



No sería la primera vez que se acercan al colombiano pues después del fichaje con Olympiacos se ventiló la opción. El salario del colombiano es un primer obstáculo, pero es verdad que solo en Brasil se lo podrían plantear, dadas las condiciones económicas en Argentina.



¿A dónde irá? Ni él lo tiene claro. Lo que sí entiende es que para septiembre, cuando empiecen las Eliminatorias al Mundial de 2026, necesita estar compitiendo. La competencia en el elenco nacional no lo esperará ni siquiera a él.