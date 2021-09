Sería la estrella: James vale más que 11 de los 12 clubes de Catar

La bomba explotó. James Rodríguez está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Al-Rayyan SC y con eso pasaría a ser el futbolista de mayor valor en el mercado de toda la liga catarí (Qatar Stars League).



Si bien es un torneo que cuenta con algunas figuras mundiales, por supuesto ya al borde del retiro, el colombiano arrasaría por completo. Tanto así que sería más valioso que 11 de las 12 plantillas del torneo. ¡Una locura!

En primer lugar vale aclarar que según el portal especializado Transfermarkt, James tiene un valor en el mercado de 28 millones de euros. Cifra que en Europa no es tan alta, pero que cobra mayor importante en otras partes del mundo.



Respecto a Catar, en estos momentos su jugador más costoso es Toby Alderweireld, reciente incorporación del Al-Duhail. Está tasado en apenas 10 millones, a pesar de llegar proveniente del Tottenham inglés y tener 32 años. Rodríguez Rubio casi lo triplica.



Incluso, para más o menos igualar a James, la liga tendría que sumar a sus tres jugadores más valiosos: el ya mencionado Alderweireld, Aaron Boupendza (tasado en 8.5 millones) y Yacine Brahimi (valorado en 8 millones). Todo esto para un total de 26.5 millones de euros.



Trasladando todo este conteo a clubes vs jugador, la cosa se pone aún más delicada.



La primera división catarí cuenta con 12 equipos, de ellos la única cuya plantilla que sobrepasa el valor de James es el Al-Duhail con un total de 32.23 millones de euros. Destacan Alderweireld, Michael Olunga (5 millones) y Edmílson (4 millones).



Los demás no tienen forma alguna de pelear: Al-Sadd SC (26.73 millones), Al-Arabi (21.23), su probable equipo Al-Rayyan (16.55), Qatar SC (15.78), Al-Gharafa (10.68), Al-Ahli (6.38), Al-Wakrah (6.28), Al-Khor (6.1), Al-Sailiya (5.95), Umm Salal (3.85) y Al-Shamal (3.4).