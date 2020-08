James, tema de conversación: hablaron las leyendas del Bayern Múnich

Este domingo, en Lisboa se vivirá el duelo entre Bayern Munich y el PSG en la gran final de la Uefa Champions League, y como previo a este magnífico encuentro, la Bundesliga organizó una conferencia virtual para latinoamérica, en la que referentes del club bávaro como Martín Demichelis, Claudio Pizarro y Paulo Sérgio, hablaron sobre el presente del conjunto que dirige Hans-Dieter Flick, y sus experiencias con el club, el cual, para ellos, es el favorito para quedarse con la ‘orejona'.

Uno de los invitados de lujo fue el argentino Martín Demichelis, quien desde su cargo como entrenador del equipo sub-19 del Bayern Munich, dio como favorito al cuadro alemán para quedarse con la Champions, y además, se refirió a la polémica con James Rodríguez, luego de las declaraciones que dio el colombiano en días atrás:



“No voy a hablar con certeza porque no tuve la oportunidad de trabajar con él (James). Mi función en el club es trabajar con las categorías inferiores, entonces con James solo tuve algunos cruces en algunos eventos de la institución... Quizás James no se involucró cien por ciento con querer aprender el idioma y la cultura, cuando eso es extremadamente importante para poder sentirse cien por ciento física y mentalmente involucrado en el día a día".



"Nosotros los latinos como somos, tenemos ida y vuelta de sentirnos bien o mal y lamentablemente eso nos influye en el rendimiento deportivo. Cuando entiendes que de verdad necesitas adaptarte y que no ellos se adapten a ti, ahí es cuando realmente te sientes cómodo. Mi sensación desde afuera es que James nunca terminó de sentirse cómodo por eso”, precisó.



Finalmente, Claudio Pizarro, otro de los suramericanos que dejó huella en el club, también dio su opinión sobre el tema de James Rodríguez, y en esta oportunidad, se refirió a su situación en el Real Madrid: “Es un tema del entrenador, James es un jugador extraordinario , tiene unas cualidades en el mediocampo distintas y una visión distinta, pero son decisiones del entrenador, si al final un DT no quiere contar con un jugador no puedes hacer nada”, concluyó.

En el momento, James Rodríguez disfruta de sus últimos días de vacaciones en España, en pocos días tendrá que volver al Real Madrid y definir su futuro con la institución.