'Fue un padre': James habló de la Selección y recordó a José Pékerman

Cuando James Rodríguez se pone la camiseta de la Selección Colombia es otra cosa. Desde las selecciones juveniles, Rodríguez ha reflejado el amor que siente por su país en la cancha, lo deja todo, y esto lo ha llevado a que hoy en día sea el capitán y uno de los referentes de la tricolor.

No hay dudas de que la Selección Colombia ha sido una enorme vitrina para la carrera de James Rodríguez. Bajo el mando de José Pékerman, el volante de 29 años logró uno de sus mejores momentos a nivel deportivo, hecho que sigue agradeciendo, pues para él, el argentino ha sido 'un padre', y lo reconoce como el técnico que más ha aportado a su carrera:



"La mayor influencia fue Pekerman, fue un padre. Estuve siete años con él y me aconsejó siempre, dentro y fuera de la cancha. Siempre estuvo para mí y cuando yo iba al campo también jugaba por él. Confiaba mucho en mí y no quería hacerlo quedar mal", aseguró el jugador de 29 en una charla que sostuvo con el mexicano, Daniel Habif.



Asimismo, James habló de su mejor y su peor momento con la tricolor, recordando lo sucedido en el Mundial de Brasil 2014, en donde fue figura y goleador, y lo ocurrido en el Mundial de Rusia 2018:



"Mi peor momento fue cuando nos eliminaron de las dos Copa Mundo, y el mejor momento fue en el Mundial del 2014. El de Rusia fue una decepción porque tuve problemas físicos tras una temporada en Bayern, y como yo digo ‘no somos máquinas’ y el cuerpo ahí dijo que no".



" (Mejor momento) Creo que el del 2014 porque los resultados dicen eso. Nunca se había llegado a unos cuartos de final en el Mundial. Esa Selección ha sido la que mas ha llegado lejos y ha sido la más top", finalizó.